Parceria com Instituto Êxito levará educação empreendedora para famílias carentes de Salvador

O Instituto Êxito de Empreendedorismo e a Prefeitura Municipal de Salvador firmaram convênio para disponilizar cursos sobre empreendedorismo a famílias em situação de vulnerabilidade social na capital baiana. A parceria irá disponibilizar os mais de 600 conteúdos gratuitos da plataforma digital do Instituto, entre cursos, palestras, vídeos inspiracionais e mentorias, que irão compor uma das trilhas na plataforma Salvador Tech.

A Plataforma Salvador Tech é um portal destinado ao mercado de trabalho na área de tecnologia, por meio do qual deverá informar, capacitar e conectar jovens talentos aos temas e profissões do mercado tech, promovendo a inclusão digital e social na carreira que mais cresce no mundo, além de fortalecer a ponte para a empregabilidade junto às empresas do ecossistema de Salvador, bem como as interessadas em se instalar no município.

Os alunos terão acesso a todos os conteúdos disponibilizados pelo Instituto gratuitamente, com trilhas educacionais, debates, palestras e cursos profissionalizantes.

"A educação empreendedora entre os jovens, adultos e, principalmente, as famílias em situação de vulnerabilidade social da área, poderão iniciar novas possibilidades de enriquecer seu conhecimento e ingressar no empreendedorismo, descortinando novos rumos para seu futuro", afirma o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz.

"Essa parceria com a prefeitura de Salvador será uma oportunidade de propagar as ações capacitadoras que auxiliarão no desenvolvimento da mentalidade e da atitude empreendedora nesse público, levando conhecimento a todos", completa.

Para o diretor do projeto Salvador Tech, Leandro Lima, o convênio irá agregar na qualificação de jovens e adultos para a construção de uma educação empreendedora contínua.

"Hoje, a maior riqueza das sociedades está no próprio cidadão. É preciso vê-los como talentos, quem entende suas habilidades e conhecimentos possui o maior ativo para o desenvolvimento dos novos vetores da economia", explica.

"Estamos muito felizes em poder contar com parceiros que impulsionam o impacto e toda a transformação que queremos deixar", afirma.

Os mais de 600 conteúdos gratuitos na plataforma virtual do Instituto Êxito de Empreendedorismo estão disponíveis no site da Instituição. Os usuários também terão acesso às mentorias online realizadas por meio do aplicativo Toolzz Mentor, com grandes nomes do empreendedorismo e sócios do Instituto, como: