O Instituto Êxito de Empreendedorismo e o Emprega Comunidades, instituição que promove a recolocação profissional de moradores das favelas do Brasil, firmaram convênio para levar capacitação profissional gratuita para jovens, adultos e famílias que fazem parte da organização. A parceria irá beneficiar cerca de 17 mil pessoas. Entre as iniciativas, está a de oferecer mais de 700 conteúdos gratuitos da plataforma digital do Instituto, entre cursos, palestras, vídeos inspiracionais e mentorias.

Os usuários terão acesso a todos os conteúdos disponibilizados pelo Instituto gratuitamente, com trilhas educacionais, debates, palestras e cursos profissionalizantes. “Estamos muito felizes com a parceria firmada com o Emprega Comunidades, essa instituição que está alinhada com o nosso propósito de levar educação empreendedora à população do país e transformar a realidade do Brasil. Temos certeza que vamos colher bons frutos”, afirma o presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Janguiê Diniz.

Para o presidente do Emprega Comunidades, Rejane dos Santos, a parceria com o Instituto Êxito de Empreendedorismo chega em uma boa hora. “Nossa expectativa é aumentar o número de pessoas preparadas para os desafios do mercado de trabalho e diminuir o índice de desemprego na comunidade, seja trabalhando em regime CLT ou empreendendo. O importante é contribuir para a independência financeira destas pessoas”, explica.

Os mais de 700 conteúdos gratuitos na plataforma virtual do Instituto Êxito de Empreendedorismo estão disponíveis no site da Instituição ( https://exito.app.toolzz.com.br/ecp ).

Os usuários também terão acesso às mentorias online realizadas por meio do aplicativo Toolzz Mentor, com grandes nomes do empreendedorismo e sócios do Instituto, como: José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC); Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional; Guilherme Benchimol, fundador da XP Inc.; Antônio Carbonari Netto, fundador do grupo Anhanguera Educacional; Carol Paiffer, presidente da Atom; João Appolinário, fundador e CEO da Polishop; Ricardo Bellino, empreendedor serial; Geraldo Rufino, presidente da JR Diesel; Millena Machado, jornalista e apresentadora da RedeTV! News; Gustavo Caetano, CEO da Sambatech; João Kepler, fundador e presidente da Bossanova Investimentos; Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, entre outros.

Sobre o Instituto Êxito de Empreendedorismo

O Instituto Êxito de Empreendedorismo é o resultado de um sonho que envolve empreendedores visionários dos mais variados segmentos do Brasil. Hoje, já conta mais com mais de 600 sócios que compactuam de um mesmo propósito: fazer do empreendedorismo a turbina para impulsionar vidas e histórias.

O Êxito tem a filosofia de que, independentemente da classe social e econômica, qualquer pessoa pode transformar suas ideias em ações que mudem e melhorem a realidade e a comunidade na qual vive. Por isso, nasceu com o objetivo de estimular o dom empreendedor dos jovens, especialmente os de escolas públicas, onde há muitos talentos escondidos e boas ideias a serem impulsionadas.

Nomeado como uma instituição sem fins lucrativos, seu principal plano de ação está em oferecer uma plataforma de cursos online e gratuitos, além de realizar diversas ações voltadas para o fomento ao empreendedorismo.

Sobre o Emprega Comunidades

Criado em 2017, o Emprega Comunidades surgiu com intuito de promover a recolocação profissional de candidatos, moradores das favelas do Brasil, e suprir a demanda das empresas por profissionais qualificados. Por meio da iniciativa, também promove a diversidade e prepara a empresa para a mudança de cultura inclusiva. Somos um negócio de impacto social, responsável pela qualificação e recolocação dos candidatos moradores de favelas. Atualmente, está nas comunidades: Paraisópolis (SP), Rio das Pedras e Alemão (RJ), Jurunas (PA), Aglomerado da Serra (MG), Sol Nascente (DF) e Coroadinho (MA). Busca promover a recolocação profissional de candidatos no mercado de trabalho, nas mais diversas áreas de atuação. Com os encaminhamentos dos profissionais e as inúmeras contratações, o Emprega Comunidades começou a atender vários clientes, suprindo as necessidades do mercado e introduzindo em seu portfólio serviços como: terceirização de mão de obra, qualificação profissional, indicação de profissionais autônomos, além do serviço de agência de emprego. Presta serviços para as empresas que assumiram o compromisso em promover ações e projetos que contribuem com as ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 11 - Cidades e Comunidades sustentáveis) e transformam a vida dos candidatos das favelas. Por meio das suas ações, proporciona qualificação e a formação especializada dos candidatos com o objetivo de garantir sucesso em todas as colocações.