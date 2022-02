Martha Imenes Veja quando pagar as contribuições ao INSS

Não pagar as contribuições ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em dia pode trazer dores de cabeça no futuro. Por isso, contribuintes individuais, MEIs (Microempreendedores Individuais), empregadores domésticos e empregadores em geral devem evitar pendências para garantir o direito aos benefícios previdenciários.



No caso de contribuintes individuais, o recolhimento pode ser feito de forma mensal ou trimestral. A regra vale para quem paga o INSS nos planos normal ou simplificado, para quem é de baixa renda e para os contribuintes facultativos.

Para os demais, a GPS (Guia de Previdência Social) deve ser quitada mês a mês, dentro do prazo indicado.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia.

Contribuintes individuais, facultativos e segurados especiais devem realizar o pagamento até o dia 15 do mês seguinte àquele a que se refere a contribuição. Por exemplo, a contribuição referente ao mês de janeiro deverá ser paga até o dia 15 de fevereiro. Ou seja, até esta terça.

Leia Também

MEIs e empregadores em geral pagam a cobrança até o dia 20 de cada mês. Para os microempreendedores individuais, a contribuição ao INSS — que é de 5% do valor do salário mínimo — já está incluída no DAS (Documento de Arrecadação Simplificada).

Já para os empregadores domésticos, o prazo vai até o dia 7 de cada mês. Por exemplo, a contribuição referente ao mês de janeiro deverá ser paga até o dia 7 de fevereiro. Parte do pagamento é feito pelo empregador, e parte pelo empregado.

Se não houver expediente bancário nas datas indicadas, como em feriados ou aos finais de semana, os contribuintes individuais e os MEIs podem pegar o recolhimento no dia útil imediatamente posterior.

Para empregadores domésticos e em geral, o pagamento deve ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior.

Neste mês de fevereiro, o dia 20 cairá em um domingo. Por isso, os empregadores em geral devem pagar a GPS até esta sexta (18). MEIs poderão pagar na segunda (21).