O número de pequenos negócios abertos no Brasil no ano passado foi 30% maior do que registrado em 2020 e 47% maior ao registrado em 2019. Já no Rio de Janeiro, o resultado representa um aumento de 13% de novos negócios abertos no estado em relação a 2020 e de 8% em relação a 2019. Segundo o Sebrae, o resultado positivo no estado foi puxado pelo aumento da formalização dos microempreendedores individuais, que representou 85% dos pequenos negócios abertos em 2021.

“O setor de serviços concentrou o maior número de pequenos negócios abertos em todo o Estado do Rio de Janeiro (194.285) com destaque para cabeleireiros, manicure e pedicure, seguido pelo comércio (83.874) e indústria (62.939)”, ressalta o diretor-superintendente do Sebrae Rio, Antonio Alvarenga.

Mais de 70% dos novos negócios são MEIs



Em 2021, mais de 370,4 mil novos pequenos negócios foram abertos no Estado do Rio de Janeiro, correspondendo a 10% do total das empresas abertas no país no ano passado. Com isso, os pequenos negócios do estado respondem por 1,7 milhão de empreendimentos, sendo que 72% são MEI, 24% microempresas e 5% empresas de pequeno porte.

Dez municípios concentraram 72% dos pequenos negócios abertos em 2021: Rio de Janeiro (157.019), Duque de Caxias (18.327), São Gonçalo (18.212), Nova Iguaçu (17.752), Niterói (13.730), São João de Meriti (9.404), Campos dos Goytacazes (8.960), Belford Roxo (8.678 – abertura), Petrópolis (7.478) e Cabo Frio (6.195). No estado, as atividades com o maior número de registros foram comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; cabeleireiros, manicure e pedicure; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar e promoção de vendas.

Atualmente, os pequenos negócios totalizam 18,5 milhões de empresas no Brasil, sendo 52% MEI, 28% microempresa e 6% empresa de pequeno porte.

No país, os pequenos negócios foram responsáveis pela abertura de 3,6 milhões de novos estabelecimentos, sendo que 79% são microempreendedores individuais (MEI), 18% microempresas (ME) e 4% empresas de pequeno porte (EPP). O Rio terminou o ano como o terceiro estado com mais empresas abertas no país, ficando atrás de São Paulo e Minas Gerais. É o que aponta levantamento do Sebrae Rio.

Fechamento de empresas

Oito por cento dos pequenos negócios fechados no Brasil são do Rio de Janeiro. No país foram fechados mais de 1,3 milhão de pequenos negócios. Enquanto no Rio de Janeiro foram fechados mais de 110 mil pequenos negócios. As principais atividades que deram baixa no estado foram comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, promoção de vendas, fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar; cabeleireiros, manicure e pedicure; e restaurantes, lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.