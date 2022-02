shutterstock Pedidos com tempo de espera de 267 anos? Burger King lança campanha inusitada

Quem fez um pedido pelo aplicativo do Burger King na última semana levou um susto: a previsão para a entrega era de 267,6 anos. Com a campanha, a rede de fast food esperava chamar a atenção para a diferença salarial entre homens e mulheres. Segundo estimativa da Global Gender Gap Report 2021, esse é o mesmo prazo estimado para a equidade de salários entre os gêneros.

A ação conta com nomes como o do jornalista Evaristo Costa, do jogador de vôlei Douglas Souza e dos cantores Rael e Negra Li. Em um vídeo, eles e outros consumidores reagem ao tempo desproporcional indicado pelo app para receber o lanche.

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as mulheres recebem até 23% a menos do que os homens no nosso país. E em cargos de liderança, essa diferença é ainda maior. Apenas 34,7% desses cargos na região Sudoeste são ocupados por elas.

No ranking da Global Gender Gap Report 2021, o Brasil ocupa a 89ª posição quanto se trata de oportunidades econômicas para as profissionais do sexo feminino.

O Burger King diz que 49,59% dos cargos de liderança em seus restaurantes são compostos por mulheres. A empresa também alega ter compromisso ESG (sigla em inglês para “Environmental, Social and Governance”, ou “Ambiental, Social e Governança”, na tradução livre) para que, até 2025, tenha 50% de representatividade feminina em sua liderança corporativa e em seus restaurantes.