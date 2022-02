Felipe Moreno Mais um secretário de Guedes pede demissão

Mais uma baixa no Ministério da Economia. Desta vez, foi a vez do secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura da Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, Gustavo Ene, pedir demissão do cargo. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (2) .

A decisão acontece dias após a saída do secretário especial de Produtividade e Competitividade, Carlos da Costa, a quem Ene era subordinado. Costa assumirá o cargo de chefe do escritório do Ministério da Economia junto à Embaixada do Brasil em Washington, nos Estados Unidos. O posto foi criado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) na semana passada.

Gustavo Ene, por sua vez, deve voltar à iniciativa privada. O mais cotado para substituí-lo é Gabriel Fiuza, também da secretaria.

Desde o início do governo, o Ministério da Economia já teve mais de 15 baixas nos principais cargos, como secretários especiais e presidentes de bancos estatais.