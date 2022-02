Felipe Moreno Selic deve voltar para os dois dígitos hoje

O Copom (Comitê de Política Monetária) vai comunicar sua decisão a respeito da Taxa Selic hoje à noite, e o mercado acredita que veremos um aumento de 1,5 ponto percentual, para 10,75% – para conter a forte inflação dos últimos meses. Com isso, o Brasil volta a ter a taxa básica de dois dígitos mais uma vez.

Comemoramos muito a redução da taxa Selic no passado, como parte do amadurecimento da economia do Brasil. Não há dúvidas de que ela é muito importante para toda a economia nacional. “A Selic é uma taxa referencial, então ela afeta todas as taxas de investimentos para os doadores de recursos, e também as taxas que serão cobradas para os tomadores”, afirma Álvaro Bandeira, economista-chefe da Modalmais.

E não é só isso! Como um dominó, a Selic afeta toda a economia brasileira, sendo relevante para a tomada de decisão de qualquer investidor. “Afeta também, por tabela, o equilíbrio da taxa cambial, a depender do movimento da Selic, se for pequeno nem tanto, mas se for um movimento mais expressivo ou um ciclo de alta ou baixa, acaba afetando a expectativa. E também afeta, claro, a competitividade do mercado acionário”, completa o economista.

É tão relevante que o mercado passa o dia todo tentando analisar e entender a . “Os mercados, a curva de juros, já antecipa movimentos. Boa parte do que o Banco Central pode fazer já foi antecipado, tanto de taxas de juros, principalmente as mais longas, e o câmbio e a competitividade do mercado acionário”, termina Bandeira, que fará uma live completa hoje às 20h, que você pode acompanhar por este link aqui.

Na live, Álvaro vai falar sobre todo o cenário da economia nacional, a inflação, o dólar e os impactos da elevação da Selic, além de interpretar como será cenário do Banco Central e Selic neste ano, que será marcado pela eleição. Com essa live, você vai entender tudo que a Selic deverá impactar você e como se aproveitar disso. Ative o lembrete no vídeo abaixo para não perder a live.

Assista a live de Álvaro Bandeira (20h de horário de Brasília):

