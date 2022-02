Sophia Bernardes BTG Pactual

O BTG Pactual anunciou nesta terça-feira a aquisição de 100% da Elite Investimentos, umas das mais tradicionais corretoras de valores mobiliários do Rio de Janeiro. Segundo o banco, a aquisição faz parte da estratégia de expansão digital no segmento de assessoria de investimentos. O valor da operação não foi informado.

"A sinergia operacional é enorme. A aquisição vai permitir unir a expertise dos funcionários e assessores da Elite com a estrutura de produtos, serviços e tecnologia do BTG, permitindo ganhar ainda mais escala, com diluição de custos, ganhos de eficiência, sinergia e produtividade”, afirma, em nota, Marcelo Flora, sócio responsável pelo BTG Pactual digital.



O acordo inclui a totalidade dos negócios da Elite, que serão integralmente absorvidos pelo BTG Pactual após todas as aprovações regulatórias necessárias.

A Elite, por sua vez, indica que a decisão faz parte do foco dos acionistas da corretora em buscar a excelência no campo de assessoria financeira.

"Com esta operação, poderemos ofertar uma gama ainda maior de produtos e serviços, com uma plataforma altamente tecnológica, sempre prezando por um atendimento customizado e, tudo isso, lastreado pelo maior banco de investimentos da América Latina” afirma Hersz Ferman, CEO da Elite Investimentos.