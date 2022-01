Arquivo Notas de real

A taxa média de juros cobrada por bancos, cooperativas e outras instituições financeiras subiu de 20% em janeiro para 24,4% ao ano em dezembro, mostrou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira.

Segundo as estatísticas, a alta foi registrada tanto para pessoas físicas como para empresas. No primeiro caso, a alta foi de 24,3% ao ano no início de 2021 para 28,7% anuais em dezembro.

Já as empresas pagavam juros de 13,4% ao ano em janeiro e passaram a pagar, em média, 17,4% anuais de juros em seus empréstimos e financiamentos.

Essa alta acompanhou a taxa básica de juros, a Selic, que subiu do menor patamar da história em 2% para 9,25%. Quando ela sobe, os juros cobrados em várias modalidades de crédito tendem a aumentar também.

Para comparação, em 2021, os juros médios terminaram o ano em 18,4% e em 2019, ficaram em 22,6% ao ano.