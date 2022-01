Agência Brasil Bolsa Trabalho oferece auxílio de R$ 540 em SP; veja como se inscrever

Seguem até o dia 7 de fevereiro as inscrições para o programa Bolsa Trabalho, do Governo do Estado de São Paulo. Ao todo, são 150 mil vagas, distribuídas entre os municípios participantes, a serem preenchidas pela população desempregada, sobretudo, por mulheres.

O programa oferece uma bolsa de R$ 540 por mês aos cidadãos que realizarem atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais. A carga horária será de 4 horas diárias, cinco dias por semana, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos.

Além disso, os participantes realizarão um curso de qualificação profissional e receberão apoio à empregabilidade, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs).

São seis opções de cursos profissionalizantes virtuais da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), com duração de 80 horas:

Auxiliar de Controle de Produção e Estoque;

Gestão Administrativa;

Gestão de Pessoas;

Organização de Eventos;

Rotinas e Serviços Administrativos;

Secretariado e Recepção.

Inscrições

Para se inscrever no Bolsa Trabalho, os interessados devem:

ser moradores do estado de São Paulo;

estar desempregados;

ser maiores de 18 anos;

ter renda familiar de até meio salário mínimo (R$ 550) por pessoa.

As inscrições devem ser feitas no portal do Bolsa do Povo de forma gratuita. A convocação será feita por meio de publicação no Diário Oficial.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Central de Atendimento Bolsa do Povo pelo telefone 0800 7979 800 ou Whatsapp (011) 98714-2645.