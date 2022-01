PMC/ DIVULGAÇÃO Agência da Caixa

Durante a quinzena do aposentado, que começou nessa semana, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm ofertas exclusivas na Caixa Econômica Federal. Até sete de fevereiro, os clientes terão desconto na taxa de juros do crédito consignado, vantagens na contratação de cartão de crédito e na abertura de conta corrente para recebimento do benefício.

Nesse período, o crédito consignado pelo convênio INSS pode ser contratado com taxas a partir de 1,53%. A oferta também vale para renovação do empréstimo ou portabilidade de outros bancos. O cliente ainda tem a opção de incluir o seguro prestamista para o seu consignado e obter o benefício adicional de acessar descontos de 65% de desconto em consultas e exames em um programa privado de saúde familiar.

Para a contratação do cartão de crédito CAIXA Elo Simples, desenvolvido especialmente para esse público, o cliente terá isenção da taxa de emissão do cartão, que também não cobra anuidade.

Já os não clientes terão vantagens na portabilidade do recebimento do benefício para conta CAIXA, como descontos na cesta de serviços e no cheque especial, além de condições diferenciadas em produtos de seguridade, entre seguros e previdência privada.

Para ter mais informações sobre os benefícios oferecidos, o cliente pode consultar a página da campanha no site da Caixa.

Para contratar ou renovar o crédito consignado, os clientes não precisam ir às agências. Todo o processo pode ser feito por meio dos canais digitais do banco ou em um correspondente CAIXA Aqui. Após a confirmação pelo convênio, o cliente já pode utilizar o valor, de forma simples e rápida.