Marcello Casal Jr/Agência Brasil Banco Central

O número de notas falsificadas identificadas pelo Banco Central (BC) caiu quase 30% em 2021 na comparação com 2020. Segundo dados do BC, foram identificadas 227,3 mil cédulas fraudadas no ano passado ante 321,2 mil em 2020.

Esse número, no entanto, vem caindo desde 2019, quando foi registrada uma queda de 11,20% na comparação com 2018. Em 2020, a queda se acentuou ainda mais: o número foi 35,6% menor do que o visto em 2019.

Segundo Banco Central, a redução na quantidade de cédulas falsas observada desde 2019 "deve-se à realização de ações exitosas de combate ao crime de falsificação de dinheiro executadas pela Polícia Federal".

Para identificar um nota falsa, é preciso seguir as dicas do BC. Veja