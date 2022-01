Giovanni Santa Rosa Nubank oferece 50% de desconto em taxa para enviar dinheiro ao exterior

Se você precisa mandar dinheiro para o exterior nos próximos dias, uma promoção do Nubank pode ser muito interessante. O app está oferecendo 50% de desconto nos custos de operação, mas a redução só vale até o dia 28 de janeiro .

As transferências internacionais são feitas em parceria com a Remessa Online. Atualmente, elas contam com desconto de 15% sobre os custos de operação, também conhecidos como spread.

A Remessa Online cobra a partir de 1,3% sobre o valor enviado, mas pode aumentar conforme o valor ou o momento. Com o desconto, portanto, essa porcentagem fica a partir de 0,65%.

Vale a pena?

O Tecnoblog comparou o Nubank com a própria Remessa Online e com a Wise, também famosa por fazer transferências internacionais com custos menores. Simulamos o envio de US$ 100 para o exterior. Tudo foi feito na manhã desta terça (25), quando a cotação do dólar oscilava entre R$ 5,49 e R$ 5,50.

Simulação no Remessa Online (Imagem: Reprodução/Tecnoblog)

No Remessa Online, a transferência saía por R$ 565,73. No preço, estavam embutidos o custo de R$ 7,70 (1,4%), R$ 2,12 de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e R$ 5,90 de tarifa externa, cobrada em envios abaixo de R$ 2.500 para euro ou dólar ou abaixo de R$ 5.500 para outras moedas.

Simulação na Wise (Imagem: Reprodução/Tecnoblog)

Na Wise, o valor era um pouquinho mais baixo: R$ 565,60. Nele, estão incluídos R$ 11,86 de tarifa variável e R$ 4,71 de tarifa fixa.

Simulação no Nubank (Imagem: Reprodução/Tecnoblog)

Pelo Nubank, o custo é o menor de todos: R$ 561,98. A tarifa externa e o IOF são os mesmos da Remessa Online, mas os custos de operação ficam em 0,7%.

Nubank tem transferências online desde julho de 2021

O Nubank começou a oferecer o envio de dinheiro para o exterior em julho de 2021. O recurso é oferecido em parceria com a Remessa Online e não está embutido no aplicativo do banco digital.

O cliente começa o processo no Nubank, mas precisa ir até o site ou app da empresa de transferências para concluir a transação. É necessário se cadastrar ou acessar um cadastro já existente. Depois, o valor é pago por meio de um TED para a conta indicada.

Com informações: Nubank .

