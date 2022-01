Divulgação Calendário de pagamentos do INSS de 2022

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) começa a pagar, nesta terça-feira, os benefícios com reajustes para os mais de 36 milhões de aposentados e pensionistas com cadastro na autarquia.

O calendário é escalonado de acordo com o número do segurado. O pagamento começa por beneficiários que recebem até um salário mínimo e será feito entre esta terça, 25, e 7 de fevereiro.

A autarquia realiza os depósitos para quem recebe mais que o piso nacional a partir de 1º de fevereiro.

Quem ganha o piso nacional passou a receber R$ 1.212 desde 1º de janeiro. O valor corresponde ao reajuste de 10,18% do mínimo mais R$ 2 como compensação pelo reajuste do salário mínimo abaixo da inflação em 2021. No ano passado o mínimo estava em R$ 1.100.

Para os que recebem acima do mínimo, o reajuste é de 10,16% no benefício. O teto do pagamento passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22.

Quem começou a receber aposentadoria ou pensão em 2021 terá reajuste menor, pois não recebeu 12 meios cheios de pagamento no ano passado. O reajuste é proporcional ao número de meses em que houve pagamento no ano anterior.

A correção do salário mínimo também altera a regra para aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS, que respeitam o piso.

