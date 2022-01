O Dia INSS: aposentadorias com reajuste começam a ser pagas nesta terça (25)

Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) recebem o benefício com reajuste a partir desta terça-feira (25), dia em que o órgão inicia os pagamentos em 2022.



Para quem recebe um salário mínimo, o benefício sobe de R$ 1.100 para R$ 1.212. Pela lei, aposentadorias e pensões pagas pelo INSS não podem ser inferiores ao piso nacional.



O teto previdenciário, isto é, o valor máximo pago pelo órgão, aumenta de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22. Já aqueles que ganham acima do mínimo terão reajuste de 10,16% na remuneração.

Os valores são calculados com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), usado como referência para reajustes salariais e benefícios previdenciários. O índice ficou em 10,16% em 2021, segundo divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no dia 11.

Já o valor do salário mínino foi divulgado pelo governo antes disso, no dia 1º de janeiro. Para calcular o valor, ele previu o INPC em 10,18%, apenas dois pontos percentuais acima do índice oficial.

Vale lembrar, no entanto, que o reajuste de 10,16% para quem ganha acima do piso só vale para quem já recebia o benefício em janeiro de 2021. O percentual fica mais baixo conforme a data de início do pagamento. Veja:

Janeiro de 2021: 10,16%;

Fevereiro de 2021: 9,86%;

Março de 2021: 8,97%;

Abril de 2021: 8,04%;

Maio de 2021: 7,63%;

Junho de 2021: 6,61%;

Julho de 2021: 5,97%;

Agosto de 2021: 4,9%;

Setembro de 2021: 3,99%;

Outubro de 2021: 2,75%;

Novembro de 2021: 1,58%;

Dezembro de 2021: 0,73%.

Abaixo, você pode conferir o calendário do INSS para o pagamento dos benefícios:

A ordem de pagamentos segue o número final do benefício (NB), que tem 10 dígitos e aparece no seguinte formato: 999.999.99 9 -9. É preciso considerar o penúltimo algarismo.

Divulgação Veja como consultar o calendário de pagamentos do INSS de 2022