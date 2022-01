Atanas Malamov / Unsplash Costa Rica

Apesar do reajuste de 10,16% no início de 2021, o salário mínimo brasileiro de R$ 1.212 ainda ocupa apenas a 15º posição na América Latina, segundo levantamento do portal Metrópoles.



O governo propôs pagar R$ 1.169, mas a disparada da inflação, que fechou o ano em 10,06%,obrigou o Ministério da Economia a aumentar o valor. O cenário ainda é reflexo da pandemia de Covid-19 que afetou o continente em especial.

Com base na média semanal reconhecida Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), de 220 horas, o valor da hora de trabalho é de R$ 5,51.

Comparado com o dólar, o salário mínimo brasileiro equivale a cerca de US$ 224, com a hora de trabalho a US$ 1,01. Entre os 20 países da América Latina, só cinco ficam abaixo do Brasil:

República Dominicana – piso salarial de US$ 205;

Nicarágua – US$ 125;

Cuba – US$ 79;

Haiti – US$ 74;

Venezuela – US$ 1,52.

A inflação na Venezuela subiu 686,4%de acordo com o Banco Central do país. Em 2020, foi de 2.959,8%. Atualmente, a hora trabalhada vale apenas US$ 0,006, com isso, a população precisa de 56 salários mínimos para comprar uma cesta básica, que custa em média US$ 340.

Na outra ponta, a Costa Rica lidera o ranking pagando mensalmente US$ 514. O valor da hora trabalhada é de US$ 2,33.

Veja a lista

Costa Rica US$ 514

Uruguai US$ 434

Equador US$ 425

Chile US$ 420

Guatemala US$ 405

Paraguai US$ 329

Bolívia US$ 314

Argentina US$ 307

Panamá US$ 290

Honduras US$ 287

México US$ 257

Colômbia US$ 252

El Salvador US$ 243

Peru US$ 242

Brasil US$ 225

República Dominicana US$ 205

Nicarágua US$ 125

Cuba US$ 79

Haiti US$ 74

Venezuela US$ 2,17