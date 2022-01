Reprodução: iG Minas Gerais Hamilton Mourão

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), disse nesta segunda-feira (24) que o reajuste para funcionários públicos, garantido no Orçamento de 2022, "não dá para todo mundo", pois o valor de R$ 1,7 bilhão é pequeno. Por fim, ele questionou: "Vai dar aumento de R$ 0,10?".

"Tem esse espaço aí de R$ 1,7 bi, mas ele é pequeno, né? É um espaço pequeno. Não dá para todo mundo. Vai dar o quê? R$ 0,10 para cada um de aumento? Difícil", disse em conversa com jornalistas na chegada ao Planalto na manhã de hoje.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou o Orçamento para 2022 nesta sexta-feira (21) e os vetos foram publicados no Diário Oficial da União desta segunda. Além de reservar o valor para os servidores, foram mantidos R$ 4,9 bilhões para o fundo eleitoral e R$ 16,5 bilhões para as emendas do relator, que formam o chamado "Orçamento Secreto".

Mourão comentou a manutenção do montante destinado ao combate de incêndios na Amazônia em 2022.

“O pessoal está operando dentro do Plano Amazônia 21/22. Renovaram o convênio da Força Nacional com o Ministério do Meio Ambiente, eles estão atuando lá. Com dificuldades”, disse.