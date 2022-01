Bruno Gall De Blasi Leilão da Receita tem celular Xiaomi a partir de R$ 350, PS5 e iPhones

A Receita Federal está dando a largada a mais um leilão em Belém (PA). A nova rodada traz lotes com celulares e relógios da Xiaomi, como o Mi 11 Lite, Redmi Note 9 e Poco M3, além de outros tipos de produtos apreendidos, como PlayStation 5, iPhones, Apple Watch e mais. Os lances iniciais variam de R$ 350 até 16 mil

Os agrupamentos trazem eletrônicos variados. O lote 6, por exemplo, reúne uma unidade do PlayStation 5, dois iPhone 12 Pro Max de 256 GB, oito Apple Watch Series 5, wearables da Xiaomi e outros itens. O lance inicial é de R$ 15 mil.

O lote 7 é voltado para quem busca produtos da Apple. Além dos iPads de quarta e oitava gerações, a seleção engloba um MacBook com Apple M1 de 8 GB e 256 GB – a Receita Federal, porém, não informou o modelo do notebook. O agrupamento com lances a partir de R$ 16 mil ainda tem um Mac Mini com Core Duo de 1,66 GHz.

Também há o lote 22 com uma unidade de um iPad com 32 GB de armazenamento.

Lote 7 do leilão da Receita Federal traz diversos produtos da Apple (Imagem: Reprodução)

Como participar do leilão da Receita Federal?

A participação no leilão da Receita Federal requer que todas as pendências estejam em dia. Também é necessário ler o edital disponível no site do órgão, já que nem todos os lances podem ser feitos por pessoas físicas, por exemplo. Confira os demais requisitos:

obter um certificado digital (comprado à parte); obter um código de acesso pelo Portal e-CAC; visitar o site da Receita e colocar seu lance para arrematar os produtos.

O leilão de Belém (PA) deu o início ao recebimento de propostas na segunda-feira (17). A previsão é de que o período de propostas seja encerrado em 7 de fevereiro. Em seguida, haverá a classificação e a sessão para lances em 8 de fevereiro. Confira todos o edital, lotes e demais detalhes no site da Receita: receita.fazenda.gov.br.

Lote 19 é formado por celulares da Xiaomi e mais (Imagem: Reprodução/Receita Federal)

Lotes têm celulares da Xiaomi e mais

O leilão ainda traz outros tipos de produtos. Além da Apple, o lote 19 é a opção ideal para quem busca itens da Xiaomi, já que vem com um Poco M3, um Redmi Note 8, um Redmi Note 10, um Amazfit GTS 2 Mini e mais, além de duas Amazon Echo Dot de 4ª geração. Os lances começam em R$ 1.400.

O lote 62 é formado exclusivamente pelo Mi 11 Lite com 6 GB de RAM e 128 GB de espaço. O agrupamento de número 60 é formado por dois Redmi Note 10S e mais dois Redmi Note 9. Também há uma opção que traz produtos da Apple, como o lote 59, que entrega um iPhone 8 Plus de 64 GB (sem caixa e sem acessórios), um Poco M3, um Redmi Note 9 e mais um Redmi Note 9S.

Ainda há o lote 52 com uma câmera da Canon e um tablet da Multilaser. Confira os principais lotes do leilão da Receita Federal em Belém (PA) reunidos pelo Tecnoblog :

Lote Principais produtos Lance inicial 6 1x PlayStation 5

3x Xiaomi Smart Band 6

2x Redmi Mi Smart Band 6

2x iPhone 12 Pro Max 256 GB

1x iPhone 12 64 GB

1x iPhone 12 Pro Max 128 GB

8x Apple Watch Series 5

5x Apple Watch Series 1 R$ 15.000 7 1x Apple Mac Mini Core Duo 1,66 GHz

1x iPad 32 GB 8ª Geração

1x iPad 64 GB 4ª Geração

2x MacBook 256 GB 13

1x MacBook 512 GB

1x MacBook M1 8 / 256 GB

1x Tablet Apple 8ª Geração 32 GB R$ 16.000 19 1x Poco M3 4 GB / 64 GB

1x Redmi Note 10 4 GB / 64 GB

1x Redmi Note 8 4 GB / 64 GB

3x Amazon Echo Dot 3ª Geração

2x Amazon Echo Dot 4ª Geração

1x Amazfit GTS 2 Mini R$ 1.400 22 1x iPad 10 32 GB R$ 1.100 24 1x Poco X3 128 GB

1x Redmi Note 9 4 GB / 128 GB

1x Redmi 9A 32 GB R$ 700 55 1x Redmi Note 9 3 GB / 64 GB R$ 600 57 1x Câmera Digital Canon DS126311 com objetiva Canon 58 mm

1x Tablet Multilaser R$ 1.950 59 1x iPhone 8 Plus 64 GB (sem caixa e sem acessórios)

1x Poco M3 4 GB / 128 GB

1x Redmi Note 9S 4 GB / 128 GB

1x Redmi Note 9 4 GB / 128 GB R$ 1.250 60 2x Redmi Note 10S 6 GB / 64 GB

1x Redmi Note 9 4 GB / 128 GB R$ 700 62 1x Mi 11 Lite 6 GB / 128 GB R$ 350 66 1x Redmi Note 9 Pro 4 GB / 128 GB

1x Redmi Note 10 8 GB / 128 GB R$ 650 68 1x iPhone 7 Plus 32 GB (sem caixa, com cabo e carregador)

1x Redmi Note 10 4 GB / 128 GB R$ 750 69 1x Redmi 9i 4 GB

1x Redmi Note 10 Pro Max 6 GB / 128 GB R$ 700 78 1x Redmi Note 8 Pro Forest Green 128 GB (China) R$ 800 91 1x Redmi Note 8 Pro 128 GB R$ 900 93 1x Mi A3 64 GB

1x Redmi 9 64 GB R$ 1.300 109 1x iPhone 11

2x Mi Note 10 R$ 2.500

