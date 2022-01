Guilherme Dotto Casos de Covid-19 em companhias aéreas fez Anac autorizar redução de comissários em voos

Azul, Gol e Latam receberam autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar com menos comissários a bordo de seus aviões. A medida permite voar com três tripulantes, ao invés de quatro.



Obriga, porém, um limite de 150 assentos ocupados em aeronaves com capacidade para até 186 passageiros. As empresas deverão reacomodar viajantes excedentes em outros voos.

A demanda resulta do impacto do avanço da variante Ômicron entre os comissários de bordo, já que houve um salto no número de profissionais afastados de suas funções em razão da alta em casos de Covid. Como resultado, centenas de voos foram cancelados neste início de 2022.

Segundo a agência, os pedidos foram concedidos considerando o avanço da variante Ômicron e seus impactos na disponibilidade de tripulantes para condução de voos programados.

As três grandes companhias somam 98,2% do mercado doméstico de aviação, de acordo com dados da Anac de novembro, os mais recentes divulgados.

A Azul foi a primeira a receber a autorização da Anac, no último dia 12 de janeiro. A permissão para a Gol saiu nesta segunda-feira, dia 17. A da Latam foi concedida nesta terça-feira, segundo informou a Anac. A publicação no Diário Oficial deve sair durante esta semana, segundo a agência. A Latam disse que aguarda a confirmação oficial.

Pela regra, as empresas aéreas devem ter um tripulante para cada grupo de 50 passageiros. Com isso, para um voo sair com apenas três tripulantes, o limite deve ser reduzido a 150 passageiros.

Redução tem prazo até março

O efeito em ajuste de oferta de assentos irá variar conforme o tipo de avião usado por cada companhia aérea.

A Gol informou que nas aeronaves Boeing 737-800 e 737 MAX 8, com capacidade para 186 passageiros — e com quatro tripulantes — será avaliada a possibilidade de redução conforme a necessidade.

“A redução para três comissários será feita apenas em casos de extrema necessidade para os voos que tiverem no máximo 150 passageiros”, diz a empresa por nota. Segundo a companhia, até o momento, não houve voos cancelados devido à Ômicron e apenas um voo foi operado com três comissários e 130 clientes a bordo.

Já a Azul voa com Airbus A320, que podem levar 174 viajantes, além do Embraer E195, para 118 passageiros. Neste caso, seria possível voar com apenas dois tripulantes e cem passageiros.

A Azul também não esclareceu como serão organizados os voos e disse apenas, por nota que "somente fará uso desta autorização em casos de extrema necessidade para garantir o cumprimento de suas operações, sem prejuízo à segurança de voo".

No caso da Latam, foram 43 voos cancelados nesta nesta terça-feira e um total de 617 do dia 9 a 23 de janeiro. O volume de cancelamentos até agora representa cerca de 3% de todos os voos domésticos e internacionais programados pela empresa durante todo o mês de janeiro.

A Anac esclarece que as companhias aéreas devem informar, a cada 15 dias a contar da data da autorização expedida, a relação dos voos que operaram com a redução no número de comissários, constando a data, a matrícula do avião, número do voo e hora da decolagem.

A concessão de redução de tripulantes das empresas aéreas terá validade até 13 de março para a Azul, até 14 de março para a Gol Linhas Aéreas e até 17 de março para a Latam.

Denúncia recebida pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) aponta que a Azul já estaria operando com número reduzido de comissários anteriormente à decisão da Anac. O sindicato questionou a Anac sobre o caso, mas não obteve resposta. A Azul não respondeu sobre o caso.