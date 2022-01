Gabriel Benevides Latam cancela 183 voos por alta de casos de Covid e gripe; veja lista

A Latam atualizou nesta quarta-feira (12) a lista de voos cancelados após o aumento no número de casos de Covid-19 e influenza. Entre o último domingo (9) e o próximo (16), são 183 cancelamentos. Até ontem, eram 135. A empresa informou que o número representa 1% dos voos domésticos e internacionais programados por ela para o mês de janeiro.



Veja a lista completa

12 de janeiro: LA8115 (Barcelona-Guarulhos), LA8065 (Madri-Guarulhos), LA8112 (Guarulhos-Cidade do México), LA8180 (Guarulhos-Nova York), LA8032 (Guarulhos-Buenos Aires/Aeroparque), LA8033 (Buenos Aires/Aeroparque-Guarulhos), LA3476 (Guarulhos-Salvador), LA3423 (Santos Dumont-Porto Alegre), LA3094 (Porto Alegre-Santos Dumont), LA3253 (Santos Dumont-Congonhas), LA3707 (Guarulhos-Porto Seguro), LA3267 (Porto Seguro-Guarulhos), LA3208 (Guarulhos-São José do Rio Preto), LA4530 (São José do Rio Preto-Guarulhos), LA3377 (Salvador-Guarulhos), LA3239 (Congonhas-Santos Dumont), LA3795 (Salvador-Congonhas), LA3388 (Congonhas-Salvador), LA3010 (Curitiba-Congonhas), LA3009 (Congonhas-Curitiba), LA3626 (Guarulhos-Florianópolis), LA3557 (Florianópolis-Guarulhos), LA3157 (Guarulhos-Curitiba), LA3387 (Curitiba-Guarulhos), LA3383 (Guarulhos-Foz do Iguaçu), LA3393 (Foz do Iguaçu-Guarulhos), LA4550 (Guarulhos-Belo Horizonte/Confins), LA3325 (Belo Horizonte/Confins-Guarulhos), LA3248 (Guarulhos-Porto Alegre), LA4613 (Porto Alegre-Guarulhos), LA3408 (Guarulhos-Ilhéus), LA3375 (Ilhéus-Guarulhos), LA3498 (Guarulhos-Navegantes), LA3876 (Navegantes-Guarulhos), LA3186 (Guarulhos-Maringá), LA3189 (Maringá-Guarulhos), LA3047 (Guarulhos-Imperatriz), LA3048 (Imperatriz-Guarulhos), LA3042 (Guarulhos-Jericoacoara), LA3044 (Jericoacoara-Guarulhos), LA3218 (Santos Dumont-Congonhas), LA3235 (Congonhas-Santos Dumont), LA3142 (Guarulhos-Goiânia), LA3663 (Goiânia-Guarulhos).

13 de janeiro: LA8190 (Guarulhos-Miami), LA8146 (Guarulhos-Lisboa), LA8113 (Cidade do México-Guarulhos), LA8181 (Nova York-Guarulhos), LA3232 (Congonhas-Santos Dumont), LA3233 (Santos Dumont-Congonhas), LA3170 (Congonhas-Porto Seguro), LA3171 (Porto Seguro-Congonhas), LA3219 (Congonhas-Santos Dumont), LA3423 (Santos Dumont-Porto Alegre), LA3094 (Porto Alegre-Santos Dumont), LA3253 (Santos Dumont-Congonhas), LA4676 (Guarulhos-Salvador), LA4679 (Salvador-Guarulhos), LA3176 (Guarulhos-João Pessoa), LA3177 (João Pessoa-Guarulhos), LA3509 (Guarulhos-Belém), LA4500 (Belém-Guarulhos), LA3130 (Congonhas-Salvador), LA3745 (Salvador-Congonhas), LA3011 (Congonhas-Curitiba), LA3000 (Curitiba-Congonhas), LA3626 (Guarulhos-Florianópolis), LA3557 (Florianópolis-Guarulhos), LA3208 (Guarulhos-São José do Rio Preto), LA4530 (São José do Rio Preto-Guarulhos).

14 de janeiro: LA8195 (Miami-Guarulhos), LA8072 (Guarulhos-Milão), LA8070 (Guarulhos-Frankfurt), LA8147 (Lisboa-Guarulhos).

15 de janeiro: LA8112 (Guarulhos-Cidade do México), LA8064 (Guarulhos-Madri), LA8073 (Milão-Guarulhos), LA8071 (Frankfurt-Guarulhos).

16 de janeiro: LA8113 (Cidade do México-Guarulhos), LA8065 (Madri-Guarulhos).

O que o cliente deve fazer



A companhia aérea afirma que tem comunicado os passageiros sobre os cancelamentos dos voos por meio das redes sociais, e-mail, SMS e WhatsApp, pelo canal Minhas Viagens em latam.com e por meio da imprensa.

A Latam destaca que, antes de se dirigir ao aeroporto, é muito importante que o consumidor confira o status do voo em seu site. Caso ele tenha sido alterado, é possível acessar a aba "Minhas Viagens > Administrar suas viagens" e remarcar a viagem sem multa e diferença tarifária ou solicitar o reembolso da passagem.

"A Latam permanece reforçando as medidas de segurança e higiene em toda a sua operação e obedecendo os protocolos da Organização Mundial da Saúde (OMS) e das autoridades sanitárias dos países onde atua. Em todos os voos é obrigatório o uso de máscara durante toda a viagem", afirma em nota.

A aérea também permite que passageiros diagnosticados com Covid-19 possam remarcar uma vez a data de sua viagem sem multa, mas pagando diferença tarifária (se houver). O cliente poderá viajar a partir de 14 dias após o diagnóstico da doença ou certificando que não está mais na fase de contágio.

Para viagens internacionais, a empresa orienta que os clientes consultem com antecedência todas as regras do país de destino.

Azul

Procurada pelo iG, a Azul, que já cancelou alguns de seus voos em razão do aumento de casos de Covid e gripe entre seus tripulantes, disse não informar o número exato de viagens afetadas. Mas ressaltou que 90% das suas operações estão funcionando normalmente e que os clientes impactados estão sendo notificados das alterações, reacomodados em outros voos da própria companhia e recebendo toda a assistência necessária.

"A Azul informa que, por razões operacionais, alguns de seus voos do mês de janeiro estão sendo reprogramados. A companhia registrou um aumento no número de dispensas médicas entre seus Tripulantes – casos esses que, em sua totalidade, apresentaram um quadro com sintomas leves - e tem acompanhado o crescimento do número de casos de gripe e covid-19 no Brasil e no mundo. É importante ressaltar que mais de 90% das operações da companhia estão funcionando normalmente e que os Clientes impactados estão sendo notificados das alterações, reacomodados em outros voos da própria companhia e recebendo toda a assistência necessária conforme prevê a resolução 400 da Anac".

Gol

Também questionada, a Gol informou que até o momento não teve nenhum voo cancelado em razão do recrudescimento da pandemia. Segue o posicionamento da empresa:

"A GOL Linhas Aéreas está atenta ao aumento de casos de covid e influenza que está sendo registrado em todo o Brasil. Aumentamos o alerta para nossas equipes que atuam nos aeroportos e em nossos voos para redobrarem os cuidados. O uso de máscara é obrigatório em todas nossas operações.

Houve nos últimos dias um aumento dos casos positivos entre colaboradores, mas nenhum voo foi cancelado ou sofreu alteração significativa por este motivo. Os funcionários que apresentam resultado positivo estão sendo afastados das funções para se recuperarem em casa com segurança.

Em relação a Clientes, os casos positivos reportados antes do embarque estão sendo tratados com três opções oferecidas aos passageiros: cancelamento com o reembolso do valor total; cancelamento, mas com o valor total deixado como crédito para futuras compras; ou remarcação sem custos adicionais.

Como desde o início da pandemia, a GOL acompanha as diretrizes das autoridades de Saúde e as atualizações realizadas por parte das autoridades da aviação. Neste momento, a Companhia tem 100% dos seus Colaboradores vacinados e confia que somente com a população amplamente imunizada será possível superar mais este desafio que a pandemia apresenta".