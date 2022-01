Luiza Eiterer Veja ações que pagaram dividendos acima da inflação em 2021

A inflação fechou o ano de 2021 em 10,06%, segundo dados divulgados pelo IBGE. É a maior alta em seis anos, quando chegou a 10,67% em 2015, no governo Dilma. Algumas ações deram aos investidores rentabilidade acima do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) só com dividendos. Veja a lista:

Copel (CPLE6): 20,04%

Metalúrgica Gerdau (GOAU4): 19,63%

Petrobras (PETR4): 17,87%

Vale (VALE3): 16,97%



Bradespar (BRAP4): 40,44%



Braskem (BRKM5): 15,35%



Marfrig (MRFG3): 12,62%

Qualicorp (QUAL3): 12,90%



Minerva (BEEF3): 10,79%



Dividendos são uma parcela do lucro apurado por uma sociedade anônima, distribuída aos acionistas por ocasião do encerramento do exercício social. No Brasil, esses investimentos são isentos de impostos. A reforma tributária previa a taxação desses valores em 15%, mas acabou enterrada no Senado.



A Petrobras, por exemplo, pagou R$ 5,6532 por ação nos últimos 12 meses, mesmo com a elevação de quase 80% no preço dos combustíveis no período .