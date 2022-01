shutterstock Telemarketing

Receber ligações de telemarketing com propostas nas quais não tem o menor interesse pode ser algo bastante inoportuno. No entanto, há algumas alternativas para evitar o transtorno. Além de bloquear o chamador pelo próprio telefone, consumidores podem recorrer a aplicativos que travam ligações indesejadas.

Um deles é o Mr. Number, que bloqueia ligações e mensagens de textos de qualquer número de telefone que o usuário quiser, inclusive os privados. Também há as funções de evitar chamadas de cidades específicas e de cadastrar números como spams, registrando o telefone em uma central de dados que serve para todos os usuários.

Bem avaliado nas lojas de aplicativos, o Call Control é outra opção que ajuda a bloquear os telefones indesejados. Seu diferencial é possuir cadastrado previamente uma lista de contatos de empresas de telemarketing. Assim, logo após fazer a instalação, o usuário já é prevenido das ligações com ofertas de cartões, planos telefônicos, entre outros.

O Hiya: Caller ID & Spam Blocker, disponível para o sistema iOS, promete bloquear automaticamente golpes e ligações fraudulentas; recusar chamadas gravadas, de telemarketing ou cobranças; além de transformar um chamador desconhecido em um nome, ou seja, identificar em seu banco de dados global quem está ligando em tempo real.

Ainda há o app sueco Truecaller, que está operando em parceria com as operadoras Vivo, Claro e Oi. Ele permite saber quem está ligando, ainda que não tenha o contato salvo na agenda. Para isso, faz uma busca em um banco de dados colaborativo, no qual os próprios usuários cadastram números fraudulentos ou de empresas.

Em nota, a Oi explicou que "oferece aos clientes o serviço Te Ligou Pro, que permite a identificação de chamadas de números desconhecidos, o bloqueio de ligações indesejadas, além do gerenciamento dessas ações pelo aplicativo Truecaller. Para contratar, o cliente deve enviar uma mensagem (SMS) com a palavra QUEM para o número 455".

A Claro disse que "o serviço está incluído nos planos pós-pagos da Claro e também pode ser contratado no pré-pago no plano semanal por R$3,99 ou no mensal por R$9,99". Nesses casos, o usuário tem acesso aos recursos premium do Truecaller, que trazem ainda: gravação de chamadas; modo incógnito; mais solicitações de contato; selo premium; quem viu meu perfil; e não há anúncios.

Leia Também

Já a Vivo afirmou que "atua como um hub de serviços digitais, em parceria com outras empresas de setores diversos, para facilitar o acesso de seus clientes a conteúdos e serviços mais relevantes e procurados do mercado. A empresa, em acordo com o Truecaller, oferece o serviço de identificação de chamadas, que pode ser contratado pela Vivo Appstore, com pagamento realizado por meio da fatura ou recarga por clientes dos planos pré e pós-pago".

Não Me Perturbe

Para não ser incomodado, ainda há a opção de se inscrever na plataforma Não Me Perturbe, cadastro para solicitar o bloqueio do recebimento de ligações relacionadas a ofertas de serviços de telecomunicações, de prestadoras de consignado ou instituições financeiras. A iniciativa, criada pelas operadoras de telecom em julho de 2019, faz parte das medidas de autorregulação do setor para melhorar a relação com os consumidores.

Apenas durante o ano de 2022, foram cadastrados mais de 2 milhões de números. Ao todo, já são 9,55 milhões de telefone registrados para não receber chamadas indesejadas.

A maior parte dos números bloqueados está no estado de São Paulo, com 4,594 milhões de números registrados. São Paulo também concentra a maior base de clientes do país, com 71,8 milhões de celulares e 10,7 milhões telefones fixos. Em segundo lugar em volume de cadastros na plataforma está Minas Gerais, com 856 mil números, seguidos do Paraná com 844 mil e do Rio de Janeiro com 587 mil registros.

O Distrito Federal, porém, tem a maior proporção de telefones cadastrados na plataforma, são 297 mil números cadastrados, o equivalente a 5,8% da base de telefones fixos e móveis do DF.

Para se cadastrar, basta acessar o site https://www.naomeperturbe.com.br/ ou entrar e contato com algum Procon do país. O bloqueio ocorre em até 30 dias após o pedido.