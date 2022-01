Reprodução: ACidade ON INSS

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já definiu a data de pagamento das duas parcelas do 13º salário para aposentados e pensionistas. Em 2020 e 2021 o pagamento foi antecipado em razão da pandemia, o que fez com que alguns segurados ficassem confusos quanto ao calendário de 2022.



O calendário é destinado a todos os segurados do INSS que recebem benefícios com direito ao 13º salário, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão.

Para este ago, o Decreto 10.410 publicado em 30 de junho de 2020 estabeleceu as seguintes datas para os depósitos:

Primeira parcela, paga junto à folha de pagamentos do mês de agosto;

Segunda parcela, paga junto à folha de pagamentos do mês de novembro.

Esses dias, no entanto, ainda podem ser alterados via Medida Provisória do Executivo ou via Projeto de Lei, seja por alastramento da pandemia ou outro motivo.

Confira o calendário

Calendário da primeira parcela para quem ganha até um salário mínimo:

Benefício final 1: recebe dia 25 de agosto;

Benefício final 2: recebe dia 26 de agosto;

Benefício final 3: recebe dia 29 de agosto;

Benefício final 4: recebe dia 30 de agosto;

Benefício final 5: recebe dia 31 de agosto;

Benefício final 6 recebe dia 1º de setembro;

Benefício final 7: recebe dia 2 de setembro;

Benefício final 8: recebe dia 5 de setembro;

Benefício final 9: recebe dia 6 de setembro;

Benefício final 0: recebe dia 8 de setembro.

Calendário da primeira parcela para quem ganha mais de um salário:

Benefício final 1 e 6 recebe dia 01 de setembro;

Benefício final 2 e 7: recebe dia 02 de setembro;

Benefício final 3 e 8: recebe dia 05 de setembro;

Benefício final 4 e 9: recebe dia 06 de setembro;

Benefício final 5 e 0: recebe dia 08 de setembro.

Calendário da segunda parcela do 13º salário



Calendário da segunda parcela para quem ganha até um salário mínimo:

Benefício final 1: recebe dia 24 de novembro;

Benefício final 2: recebe dia 25 de novembro;

Benefício final 3: recebe dia 28 de novembro;

Benefício final 4: recebe dia 29 de novembro;

Benefício final 5: recebe dia 30 de novembro;

Benefício final 6: recebe dia 01 de dezembro;

Benefício final 7: recebe dia 02 de dezembro;

Benefício final 8: recebe dia 05 de dezembro;

Benefício final 9: recebe dia 06 de dezembro;

Benefício final 0: recebe dia 07 de dezembro.

Calendário da segunda parcela para quem ganha mais de um salário: