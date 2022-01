Divulgação/Ministério da Cidadania Auxílio Brasil

Começa amanhã, dia 18, o pagamento da terceira parcela do Auxílio Brasil — a segunda no valor de R$ 400 —, com a promessa de atender 17,5 milhões de famílias brasileiras, ou seja, três milhões a mais do que o universo contemplado no primeiro pagamento, em novembro. Segundo o Ministério da Cidadania, a fila de espera foi zerada e houve um acréscimo de 500 mil beneficiários em relação à previsão original de novos inscritos.

Pela primeira vez, 5,47 milhões de famílias vão receber também o primeiro pagamento do vale-gás, de R$ 52 — benefício que será liberado a cada dois meses, por cinco anos.

Em dezembro, por conta das fortes chuvas que atingiram Minas Gerais e Bahia —, esse auxílio para a compra de botijões de 13kg foi liberado excepcionalmente para cerca de 108.368 beneficiários das áreas afetadas, como uma ajuda emergencial. Agora, o programa vai atingir o total de pessoas previsto inicialmente pelo Ministério da Cidadania, ainda assim, bem abaixo do ideal.



As projeções dão conta de que o pagamento do vale-gás chegará a todas as famílias do Auxílio Brasil somente em setembro de 2023.

O valor do vale-gás poderá mudar com o passar do tempo. Para chegar ao montante a pagar, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicará em seu site mensalmente, até o décimo dia útil do mês, o valor médio nacional do botijão de 13kg, considerando os seis meses anteriores. A partir disso, o governo federal vai divulgar a quantia a ser paga.

O total do Auxílio Brasil de R$ 400 e do vale-gás poderá ser sacado com o cartão do benefício assistencial ou com o aplicativo Caixa Tem, que permite, inclusive, transferências bancárias e pagamentos de contas em farmácias, lojas e supermercados por meio de QR Code ou cartão de crédito virtual gerado na hora. A retirada em espécie poderá ser feita em agências da Caixa, casas lotéricas e correspondentes bancários Caixa Aqui. A liberação será feita de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) até o dia 31.