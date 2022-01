Divulgação Sonha em trabalhar na Disney? Empresa tem vagas abertas no Brasil

Já sonhou em trabalhar na Disney? Se a resposta for sim, este é o seu momento. A empresa está com sete vagas de emprego abertas no Brasil.

A mais recente delas é para supervisor de marketing na Star +, serviço de streaming da Disney destinado ao público adulto.

Também há oportunidades para supervisor de mídia, supervisor de licenciamento de brinquedos, social media copywriter e digital producer local productions, além de estágio na área de design e na central técnica.

Para se inscrever no processo seletivo, os interessados precisam morar em São Paulo (SP) e ter nível superior completo ou em andamento na área desejada.

Todas as informações podem ser conferidas aqui.