Inflação de quase 100% no período!

A inflação acumulada no período, que foi de 98,71%, ou seja, o valor do prêmio teria quase que dobrar para compensar as perdas para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), considerado a inflação oficial do país. Só no ano passado o indicador fechou em 10,06%.