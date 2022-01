Redação 1Bilhão Educação Financeira Cursos oferecem capacitação empreendedora aos moradores da capital

A Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, está com inscrições abertas para a turma de janeiro e fevereiro de 2022 do Fábrica de Negócios. Devido a pandemia do coronavírus, a programação segue de forma remota. O programa foi criado com o objetivo das pessoas se sentirem motivadas a tirar sua ideia do papel e transformá-la em um negócio. O curso possui a metodologia on-line e as inscrições vão até dia 26 de janeiro, por meio deste link.

"O ano se inicia com grandes expectativas para a retomada econômica tendo como investimento a capacitação do empreendedorismo a fim de que aprimore as habilidades do empreendedor mantendo o seu negócio sempre atualizado no mercado, auxiliando o desenvolvimento das pequenas e médias empresas", destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.

A programação é formada por duas fases que possuem o total de 12 horas. A primeira é composta por dois encontros totalizando quatro horas, e a segunda está com quatro encontros totalizando oito horas, prometendo aos alunos a garantia de desenvolvimento de MVPs (Mínimo Produto Viável) e a realização de uma primeira venda.

O curso Fábrica de Negócios é totalmente gratuito, para se inscrever é necessário ter mais de 16 anos. A carga horária conta com vagas para pessoas com deficiência, incluindo pessoas surdas e, também, o serviço de intérprete de Libras. É importante ressaltar que ao finalizar o curso, os participantes recebem um certificado. Outras informações sobre o programa estão disponíveis no site adesampa.com.br/fabricadenegocios/ .

Na primeira fase é esperado que os participantes troquem informações sobre suas ideias de negócios, identificando oportunidades a partir de suas realidades, experiências, aprendizagens compartilhadas e da rede de contatos formada ou em formação. Também é possibilitado identificação do seu público-alvo, explorando suas ideias com mais clareza, se conectarem consigo mesmos e com o seu território a fim de saberem os próximos passos para construírem soluções inovadoras para os seus negócios.

Já na segunda fase o objetivo geral é fortalecer as ideias e seus modelos de negócio, olhando com profundidade para todos os quadros do modelo de negócio e definindo ações. Nesta fase os participantes irão conhecer e adquirir ferramentas fundamentais para validar ou invalidar sua ideia. O objetivo principal é levar os participantes a desenvolverem seus MVPs (Mínimo Produto Viável) e realizarem sua primeira venda, estimulado através de uma metodologia dinâmica.

Serviço

Fábrica de Negócios

Inscrições: Até 26 de janeiro no site www.bit.ly/adesampa-fabrica

Atividades on-line

Datas: 26, 28 e 31 de janeiro, 02, 04 e 07 de fevereiro

Horário: 19h às 21h