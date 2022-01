FreePik Confira as datas que empreendedores devem ficar de olho em 2022

Microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequenas empresas devem começar a se programar para pagar taxas e cumprir suas obrigações ao longo de 2022. Confira abaixo as principais datas que devem ser anotadas na agenda para se organizar com os prazos e outras que podem ajudar a impulsionar as vendas:

Até 31 de janeiro

Os pequenos negócios que foram excluídos do Simples Nacional têm até o dia 31 de janeiro de 2022 para regularizar suas pendências e fazer uma nova adesão ao sistema. Para isso, não pode haver débitos com a Receita Federal ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Esse também é o último dia para os empreendedores aderirem ao Simples Nacional pela primeira vez. Caso contrário, o ingresso acontecerá somente a partir de 2023.

Até 31 de março

Vai até o dia 31 de março de 2022 o prazo para entregar a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis). Em 2021, o prazo foi prorrogado até o dia 31 de maio, em razão da pandemia de Covid-19.

A entrega da Defis deve ser feita pelo site do Simples Nacional e enviada mesmo que a empresa esteja inativa.

Até 31 de maio

O MEI deve apresentar, até 31 de maio de cada ano, a Declaração Anual do Simples Nacional do Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI), referente ao ano anterior. Ela pode ser emitida aqui.

Mensalmente

O boleto mensal, tanto para os empreendedores vinculados ao Simples Nacional quanto para os Microempreendedores Individuais (MEI), vence todo dia 20. Caso a data caia em feriados ou finais de semana, o vencimento ocorrerá no primeiro dia útil subsequente.

Datas comemorativas

16 de julho: Dia do Comerciante

5 de outubro: Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa

19 de novembro: Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino

Datas que podem ajudar a impulsionar as vendas

8 de março: Dia da Mulher

15 de março: Dia do Consumidor

17 de abril: Páscoa.

8 de maio: Dia das Mães

12 de junho: Dia dos Namorados

14 de agosto: Dia dos Pais

5 de setembro: Dia do Cliente

12 de outubro: Dia das Crianças

25 de novembro: Black Friday

25 de dezembro: Natal

