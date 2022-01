Como saber se o Auxílio Brasil foi aprovado

Aplicativo Auxílio Brasil. (Imagem: Secom)

Leia também Vale-gás e Auxílio Brasil serão pagos juntos; veja se você tem direito

Avanço da Covid freia perícia médica e pente-fino do INSS

Aeronáutica abre concurso com 243 vagas para formação de Sargentos Após a inscrição no programa social do Governo é necessário esperar a aprovação por parte do Ministério da Cidadania. Segundo o órgão, o processo é feito mensalmente. Se já passou do prazo e ainda não recebeu nenhum retorno, você pode usar os canais oficiais de atendimento para saber se foi aprovado, ou não, para receber o Auxílio Brasil. Continue aqui comigo e veja como. Índice Como consultar usando o app Auxílio Brasil

Como consultar usando o Caixa Tem

Como consultar usando o app Auxílio Brasil

Tempo necessário: 3 minutos. Assim que a família é selecionada para receber o benefício, a Caixa envia uma carta comunicando a aprovação. Além disso, é possível checar essa informação pelo aplicativo Auxílio Brasil. É só seguir os passos abaixo: Faça o download do app Se o seu celular for Android, vá até a Play Store; se for um iPhone (iOS) vá até à App Store. Depois busque por Auxílio Brasil, confira se o desenvolver é a Caixa Econômica Federal e clique em “Instalar”; Acesse o aplicativo Abra o app e, em seguida, clique em “Acessar”; Escolha a forma de login Se escolher entrar com a conta Caixa Tem, digite seu CPF, toque em “Próximo” e insira a mesma senha do app; se já tiver acesso do Caixa Trabalhador , FGTS ou Bolsa Família também pode escolher a segunda opção (Auxílio Brasil) e usar o mesmo login desses apps; se preferir, clique em “Cadastre-se”, informe seu CPF e siga as orientações das próximas telas; Confira o status Logo que entrar no app, aparecerá a informação se você foi aprovado ou não para receber o Auxílio Brasil. Leia Também

Como consultar usando o Caixa Tem

Se você recebeu o Auxílio Emergencial, por exemplo, com certeza já tem o aplicativo do Caixa Tem baixado no celular. Por isso, pode ser mais fácil usar o app para ver se teve o benefício aprovado:

Faça login no Caixa Tem

Procure pelo aplicativo no celular, clique nele e depois insira seu CPF e senha para continuar; Faça a consulta

Role a tela até “Auxílio Brasil” e selecione a opção; na conversa com o chatbot, você saberá se foi aprovado.

Consigo acessar o aplicativo sem internet? Infelizmente, os aplicativos (Auxílio Brasil e Caixa Tem) só funcionam se estiverem conectados à internet. Neste caso, você pode fazer a consulta na Central de atendimento da Caixa. Basta ligar no número 111, escolher a opção Auxílio Brasil e digitar seu CPF ou número do NIS. Não fui aprovado, mas me enquadro nos requisitos — o que fazer? Confira se suas informações pessoais estão atualizadas no CadÚnico. Se ficar 4 anos sem atualização, a família é excluída do programa. Se não for o caso, procure pelo gestor do Auxílio Brasil no seu município.

Com informações: Caixa

Como saber se o Auxílio Brasil foi aprovado