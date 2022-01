Agência Brasil Reajuste da aposentadoria do INSS é divulgado hoje

Os mais de 12 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganham mais que um salário mínimo vão saber, nesta terça-fera, quanto terão de reajuste nos benefícios. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai divulgar a inflação acumulada de 12 meses do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que leva em conta a renda de famílias que recebem até cinco salários mínimos e reajusta aposentadorias e pensões do INSS.

Saiba como calcular quanto você vai receber em 2022

Vale lembrar que quem recebe o salário mínimo já sabe o valor do reajuste do benefício: 10,18%, caso o INPC se confirme nesse patamar. E o IPCA, que é inflação oficial do país, pega a renda de quem recebe até 40 salários mínimos, mas não foca nas pessoas de menor renda, como aposentados e pensionistas. Justamente por conta disso, o governo leva em conta o INPC para reajustar os benefícios.

A expectativa de analistas, segundo o Boletim Focus, e de que o IPCA, que mede a inflação oficial do governo, fique em 9,99%. No Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado em 16 de dezembro passado, apontava um IPCA de 10,2% para 2021, 4,7% em 2022 e 3,2% no seguinte.

Essas projeções constaram na ata e no comunicado do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom). Já em dezembro a estimativa estava muito acima da margem de tolerância da meta (3,75%, com 1,50 ponto percentual de banda), enquanto, para 2022, se aproximava do teto (5%).

"O número vai ficar em torno de 10%. Ainda que seja 9,99% não vai deixar de ser menos grave", avalia o economista responsável pelos índices de preços do Ibre/FGV, André Braz.

Ele explica que as projeções recuaram um pouco por conta de ajustes em função do resultado do IPCA-15 de dezembro, que fechou o no em 10,42%, maior acumulado desde 2015, e que antecipa números importantes do IPCA.

No mês de dezembro o IPCA-15 ficou em 0,78%, 0,39 ponto percentual abaixo da taxa de novembro. Em dezembro de 2020 o índice havia encerrado o último mês do ano em 1,06%.