Fernanda Capelli Inflação fecha 2021 com alta de 10,06%

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, apresentou alta de 0,73% em dezembro, acumulando aumento de 10,06% em 2021. Os dados foram divulgados hoje (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É a maior taxa acumulada no ano desde 2015, quando o IPCA foi de 10,67%.Com isso, a inflação oficial ficou muito acima da meta de 3,75% definida pelo Conselho Monetário Nacional para o ano de 2021, cujo teto era 5,25%.De acordo com o IBGE, o resultado foi influenciado principalmente pelo grupo transportes, que variou 21,03% no acumulado do ano. Em seguida vieram habitação, com alta de 13,05%, e alimentação e bebidas, que aumentou 7,94% em 2021.

Veja os itens que mais subiram

Pimentão 72,96%

Etanol 67,18%

Gasolina 48,50%

Óleo Diesel 46,51%

Açúcar refinado 45,56%

Mandioca (aipim) 42,89%

Café moído 38,81%

Gás veicular 37,78%

Gás de botijão 36,18%

Revista 34,96%

Açúcar cristal 34,74%

Fubá de milho 31,94%

Tomate 30,63%

Frango em pedaços 30,42%

Mudança 29,96%

Batata-doce 29,37%

Açúcar demerara 27,24%

Melão 25,65%

Pneu 25,29%

Alimentação para animais 22,84%

Filé-mignon 22,65%

Material hidráulico 22,33%

Pera 21,48%

Margarina 21,08%

Energia elétrica residencial 20,60%

Gás encanado 20,59%

Transporte por aplicativo 19,69%

Esponja de limpeza 19,63%

Frango inteiro 19,61%

Ferragens 19,35%

Fonte: IBGE

Já o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que reajusta teto do INSS e aposentadoria de quem ganha acima do mínimo fica em 10,16% em 2021.