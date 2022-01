Pixabay IPVA em SP: veja calendário e condições de pagamento

Começou nesta semana o calendário de pagamentos do IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores) 2022 para moradores de São Paulo. Ontem (10), foi a vez dos motoristas donos de veículos usados com placas final 1 poderem pagar o tributo à vista com desconto de até 9%. Nesta terça, o benefício é para quem tem veículos com placa final 2 e assim sucessivamente.



A partir do mês que vem, o pagamento terá 5% de desconto para aqueles que optarem pagar o IPVA também em cota única ou parcelá-lo em até cinco vezes. Veja o calendário abaixo:

Automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares

Placa final 1



Cota única com desconto de 9%

Vencimento 10/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 10/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 10/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 11/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 11/05

5ª parcela com desconto de 5%



Vencimento em 10/06

Placas final 2

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 11/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 11/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 11/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 12/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 12/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 13/06

Placas final 3

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 12/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 14/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 14/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 13/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 13/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 14/06

Placas final 4

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 13/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 15/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 15/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 14/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 16/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 15/06

Placas final 5

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 14/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 16/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 16/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 18/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 17/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/06

Placas final 6

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 17/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 17/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 17/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 19/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 18/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 21/06

Placas final 7

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 18/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 18/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 18/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 19/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/06

Placas final 8

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 19/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 21/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 21/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 23/06

Placas final 9

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 20/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 22/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 25/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 23/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 24/06

Placas final 0

Cota única com desconto de 9%

Vencimento 21/01

1ª parcela ou cota única com desconto de 5%

Vencimento em 23/2

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 23/3

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 26/04

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 24/05

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 27/06





Caminhões e caminhões-tratores

Placas final 1

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 10/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 10/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

Placas final 2

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 11/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 11/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

Placas final 3

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 12/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 14/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

Placas final 4

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 13/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 15/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

Placas final 5

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 14/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 16/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

Placas final 6

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 17/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 17/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

Placas final 7

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 18/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 18/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

Placas final 8

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 19/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 21/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

Placas final 9

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 20/1

Cota única com desconto de 5%



Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

Placas final 0

Cota única com desconto de 9%

Vencimento em 21/1

Cota única com desconto de 5%

Vencimento em 20/4

1ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 23/3

2ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/5

3ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/7

4ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 22/8

5ª parcela com desconto de 5%

Vencimento em 20/9

Para os donos de veículos 0 km, o desconto continua de 3% no pagamento até o quinto dia da emissão da nota fiscal, e os que preferirem também poderão parcelar em cinco vezes, sem desconto.

Para efetuar o pagamento, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada à Secretaria da Fazenda e Planejamento, com o número do RENAVAM, e pagar a guia através dos terminais de autoatendimento ou nos guichês de caixa. Também é possível quitar o IPVA pela internet, via débito agendado ou por meio de outros canais oferecidos pelas instituições financeiras. O imposto também pode ser pago em casas lotéricas ou com cartão de crédito nas empresas credenciadas.

Os valores do IPVA 2022 podem ser consultados no próprio site da Secretaria da Fazenda. Veja como calcular.

O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Após 60 dias, o percentual é fixado em 20% do valor do imposto.

Quem deseja antecipar o licenciamento anual deverá quitar todos os débitos que recaiam sobre o veículo, incluindo o IPVA, a taxa de licenciamento e, se for o caso, multas de trânsito.

Em 2022, o valor do IPVA está mais caro devido ao aumento nos preços de veículos novos e usados. No ano passado, o valor venal dos veículos subiu 22,54% em média, segundo a pesquisa anual feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para a Secretaria de Fazenda e Planejamento.

Com isso, a pasta prevê arrecadar R$ 21,8 bilhões com o recolhimento neste ano.