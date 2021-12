Divulgação IPVA vai ficar mais caro em 2022; saiba como calcular

Se você tem um carro, deve preparar o bolso em 2022. O IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores) deve ficar mais caro no ano que vem, acompanhando o aumento nos preços de carros novos e usados.



É claro que cada estado tem uma alíquota diferente do IPVA, que, inclusive, não passou por reajustes. Mas todos eles levam em conta o valor venal dos veículos na Tabela Fipe, no caso de carros usados, ou o valor que consta na nota fiscal da compra, no caso de veículos novos.

Dados mais recentes da Fipe mostram que os usados subiram mais de 31,8% em 12 meses. Os modelos novos tiveram alta de 19,3% no mesmo período.

O que explica esse aumento nos preços?

O preço mais alto é resultado, principalmente, da paralisação das fábricas, dada pelas medidas de isolamento social contra a Covid-19, e pela crise no mercado de semicondutores, usados como matéria-prima para a produção dos veículos.

Os carros, então, ficaram mais caros de se produzir. A falta de estoque nas concessionárias fez com que a procura pelos usados fosse maior.

Com o aumento nos preços, sobe também a base de cálculo do IPVA, mesmo que a alíquota do imposto continue a mesma.

Como calcular o IPVA de 2022?

Cada estado tem sua alíquota de IPVA exclusiva. Com ela em mãos, basta multiplicá-la pelo valor do veículo na Tabela Fipe, para usados, ou na nota fiscal, para veículos novos.

Região Sudeste

São Paulo: 4%

Rio de Janeiro: 4%

Minas Gerais: 4%

Espírito Santo: 2%

Região Sul



Paraná: 3,5%

Rio Grande do Sul: 3%

Santa Catarina: 2%

Região Centro-Oeste



Goiás: 3,75%

Distrito Federal: 3,5%

Mato Grosso do Sul: 3,5%

Mato Grosso: 2%

Região Nordeste



Alagoas: 3%

Pernambuco: 3%

Rio Grande do Norte: 3%

Bahia: 2,5%

Ceará: 2,5%

Maranhão: 2,5%

Paraíba: 2,5%

Piauí: 2,5%

Sergipe: 2,5%

Região Norte



Amazonas: 3%

Amapá: 3%

Roraima: 3%

Pará: 2,5%

Acre: 2%

Rondônia: 2%

Tocantins: 2%

Vamos usar um exemplo. Em dezembro de 2021, o Renault Kwid Zen 1.0 Flex 12V 5p Mec (ano/modelo 2018) custa R$ 41.641,00 na Tabela Fipe. Motoristas de São Paulo devem multiplicar esses R$ 41.641,00 x 4%. O valor do IPVA, então, será de R$ 1.665,64.

Algumas pessoas, no entanto, possuem descontos no IPVA. É preciso procurar as regras do seu estado para verificar quais as condições de pagamento. Em alguns lugares, carros com mais de dez anos de idade são isentos do imposto.