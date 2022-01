Reprodução Twitter Guedes não acredita em pesquisas eleitorais

O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz aos seus assessores que não acredita em pesquisas eleitorais que mostram o ex-presidente Lula à frente. Guedes desacredita da possibilidade de “o homem que protagonizou o Petrolão e o Mensalão” estar liderando as intenções de voto. A informação é da revista Veja.



“Não creio que seja quem o brasileiro vê que vá tirar o Brasil do atoleiro. Eu não consigo acreditar que ele tenha entre 40% e 50% das intenções de voto”, afirmou ele, segundo pessoas próximas.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia o ano como líder nas intenções de voto, de acordo com o modelo estatístico do agregador de pesquisas Jota. Segundo a plataforma, o petista possui 12,5% de probabilidade de vencer a corrida ao Planalto, neste ano, ainda no primeiro turno - ou seja, mais da metade dos votos válidos.

Paulo Guedes teria dito a aliados que foi aconselhado a sair do país 20 ou 30 anos atrás, mas ressalta que acredita no Brasil. “São três anos sem corrupção, sem politicagem barata”.