Fernanda Capelli Valor médio da cesta básica chega a R$ 830 no fim de 2021

A Cesta básica ficou mais cara em sete de oito capitais pesquisadas em dezembro na comparação com o mês anterior. Apenas Belo Horizonte apresentou queda. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pela plataforma Cesta de Consumo Horus/FGV Ibre.

O valor da cesta básica mais cara foi registrada no Rio pelo segundo mês consecutivo, atingindo R$ 830,27, seguida por São Paulo, onde o consumidor tem que desembolsar, em média, R$ 799,54.

No entanto, percentualmente, as maiores altas foram registradas em Brasília (14,9%), Manaus (7,8%) e Fortaleza (6,8%).



Na capital mineira houve retração de 2,7% no total da cesta básica, cujo valor médio ficou em R$ 527,93 em dezembro. A queda deveu-se ao recuo no preço do pão (-22,5%), carne bovina (-9,6%) e leite (-2,5%). Curitiba (R$ 664,09) e Manaus (R$ 675,63) , junto com BH, registraram os menores valores.

Os grupos de produtos que apresentaram aumento de preço mais expressivo em todas as capitais foram as frutas (representadas por banana, maçã e laranja) e café em pó. Os legumes continuam apresentando preços em elevação em 7 das 8 cidades, seguindo a trajetória recente de aumento, pressionados pela tendência de alta no preço da batata e da cebola, influenciada, principalmente, por fatores climáticos que prejudicaram a colheita.

Açúcar também manteve a tendência de alta em 7 das 8 capitais, seguindo o padrão verificado nos últimos meses.



Alguns produtos também apresentaram redução de preço. É o caso do arroz, carne bovina e leite UHT, que apresentaram queda no valor médio em diversas capitais, além do feijão e da linguiça.

Quando se considera a cesta de consumo ampliada, que inclui bebidas e produtos de higiene e limpeza, além de alimentos, houve um aumento no valor médio em cinco das oito capitais analisadas, em relação ao mês anterior.

As capitais que apresentaram valores mais altos da cesta ampliada foram Rio de Janeiro (R$ 1.753,83), São Paulo (R$ 1.686,49) e Fortaleza (R$ 1583,95), seguindo o mesmo comportamento da cesta básica.



As maiores altas no valor da cesta ampliada foram registradas em Brasília (13,6%), Fortaleza (5,0) e Manaus (3,9%). Rio de Janeiro apresentou estabilidade no valor da cesta ampliada, assim como ocorreu com a cesta básica, enquanto São Paulo e Belo Horizonte apresentaram leve retração.