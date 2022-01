Ricardo Stuckert/Instituto Lula Espanha: Presidente agradece Lula após tweet sobre reforma trabalhista

O presidente do Governo da Espanha, Pedro Sánchez, usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (6) para agradecer o ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo apoio à revogação da reforma trabalhista no país europeu.

Pelo Twitter , Sánchez escreveu: "Esta é uma conquista coletiva da Espanha, um compromisso do Governo e um exemplo de que, com diálogo e acordos, podemos construir um país mais justo e solidário. Obrigado, Lula, por reconhecer este novo modelo de legislação trabalhista que vai garantir os direitos de todos".

Este es un logro colectivo de España, un compromiso del Gobierno y ejemplo de que, con diálogo y acuerdos, podemos construir un país más justo y solidario.

Gracias, @LulaOficial , por reconocer este nuevo modelo de legislación laboral que garantizará los derechos de todos y todas. https://t.co/nw7oxAQ59K — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 6, 2022

Na terça, também pelo Twitter , Lula havia afirmado que os brasileiros deveriam "acompanhar de perto" o que está acontecendo com a reforma trabalhista na Espanha. O ex-presidente comemorou o feito e chegou a afirmar que Pedro Sánchez estaria "trabalhando para recuperar direitos dos trabalhadores".

É importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na Reforma Trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sanchez está trabalhando para recuperar direitos dos trabalhadores. https://t.co/c4vH9SNXxH — Lula (@LulaOficial) January 4, 2022

Na Espanha, a nova reforma, também chamada de "contrarreforma", revisa uma aprovada em 2012 e que teria levado a uma precarização das condições de trabalho no país. A proposta foi usada como referência para a reforma trabalhista realizada no Brasil em 2017.

Na época de sua aprovação, o parlamento espanhol pretendia reduzir a burocracia trabalhista e baratear contratações. Porém, atualmente, a taxa de desemprego atingiu 14,5% na Espanha, uma das altas da União Europeia.