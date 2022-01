Sophia Bernardes Petrobras é a empresa mais valiosa da América Latina

A Petrobras segue como a empresa mais valiosa da América Latina após o pregão encerrado na última terça-feira (4). A empresa é avaliada em US$ 70,6 bilhões (o equivalente a R$ 401 bilhões), segundo levantamento da provedora de informações financeiras Economatica.

A estatal ocupa a liderança desde o último dia 27 de dezembro, quando superou a América Móvil do México, ainda no segundo lugar, com valor de mercado de US$ 69,3 bilhões (cerca de R$ 393,6 bilhões), considerando a cotação do dia 4.



As ações da Petrobras acumularam alta de mais de 30% em 2021, em meio à escalada nos preços dos combustíveis.

A mineradora brasileira Vale ocupa a 3ª posição, seguida pelo Walmart México e pelo Mercado Livre, que tem sede na Argentina.

Veja o ranking