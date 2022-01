Alexandre Cassiano/Agência O Globo Sede da Petrobras

Nesta quarta-feira (5) é o último dia para quem quiser se inscrever no concurso público da Petrobras e concorrer a uma das 757 vagas de nível superior. O salário inicial é de R$ R$ 11.716,82.

As oportunidades são para o cargo de nível superior júnior, portanto, não é preciso comprovar experiência. A prova está prevista para dia 20 de fevereiro e será realizada nas capitais de todos os estados do Brasil, além do Distrito Federal.

Além da remuneração, a Petrobras oferece previdência complementar, a qual é opcional, plano de saúde, benefícios educacionais para dependentes, entre outros. O foco da contratação deste concurso são as áreas de tecnologia e inovação.

Entre as áreas de atuação para este concurso estão: administração, ciência de dados, economia, geologia, geofísica, análise de comercialização e logística (comércio e suprimento e transporte marítimo), análise de sistemas (engenharia de software, infraestrutura e processos de negócio), engenharia de equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos), além das engenharias ambiental, de petróleo, de processamento, civil, de segurança de processo, naval e de segurança do trabalho.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 79,83. Do total de vagas, 8% são reservadas para pessoas com deficiência e 20% para pessoas negras (pretos e pardos).

Os 757 profissionais que passarem no concurso podem ser chamados em até dois anos. Para além destas vagas, há ainda 3.780 outras para cadastro de reserva, as quais não têm data para serem preenchidas.

Vale lembrar que os selecionados no concurso podem ser chamados para trabalhar em qualquer área ou unidade da Petrobras. O edital completo está no site da Petrobras .

A Petrobras não abria concurso há mais de 3 anos. A estatal diz que busca perfil de profissionais dinâmicos para atender aos desafios dos próximos anos e que a abertura do concurso é possível devido ao “sólido processo de recuperação financeira pelo qual vem passando”.