Ibama

O concursos do Ibama oferece 568 vagas de emprego com salários que variam entre R$ 4 mil e R$ 8,5 mil. As oportunidades são para Analista Ambiental, Administrativo e Técnico Ambiental. As inscrições se encerraram no último dia 20 de dezembro e as provas estão marcadas para 30 de janeiro de 2022.