Pedro Knoth Inscrição para concurso da Petrobras com vagas em tecnologia vai até quarta (5)

A Petrobras está à procura de profissionais de tecnologia para um concurso público que vai escolher 757 candidatos de perfil “dinâmico e com foco em tecnologia e inovação”. A estatal busca cientistas de dados, engenheiros de software e analistas de sistemas, entre outros cargos. Eles irão ocupar empregos de nível superior, e a companhia vai encerrar as inscrições do processo seletivo na quarta-feira (5).

A remuneração mínima inicial para os profissionais selecionados pela Petrobras é acima de R$ 11,7 mil. Todas as vagas a serem preenchidas são de nível superior júnior, sendo que a empresa não exige experiência prévia.

No total, a Petrobras está oferecendo 26 oportunidades para engenheiros de software, sendo que três serão ocupadas por pessoas com deficiência (PcDs) e cinco por pessoas pretas ou pardas. Para o concurso, estatal estabeleceu 8% das vagas para PcDs e 20% para pardos e pretos.

Já na área de Ciência de Dados, há 33 vagas disponíveis. Em Análise de Sistemas, a companhia irá selecionar oito candidatos para a área de Infraestrutura e 15 para Processos de Negócios.

Leia Também

Prova para a Petrobras será em fevereiro

A prova do concurso da Petrobras está marcada para o dia 20 de fevereiro. O exame será realizado em todas as capitais dos 26 estados do Brasil, além do Distrito Federal (DF). A companhia afirma que também procura candidatos que “queiram participar dos desafios que estão no horizonte da empresa para os próximos anos”.

Aos selecionados, a estatal vai oferecer obrigatoriamente um plano de saúde hospitalar, médico, odontológico e psicológico, e que vem com benefícios em farmácias. De forma opcional, a Petrobras disponibiliza uma previdência complementar. Entre os benefícios, está incluso um auxílio-educação para dependentes.

Quem está organizando o processo seletivo do concurso da Petrobras é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Cabe a ele avaliar os candidatos no período de 12 meses, sendo que essa etapa pode ser prorrogada pelo mesmo período, conforme as demandas da Petrobras.

Além de profissionais com ênfase em Ciência de Dados e Analista de Sistemas, a Petrobras está a procura de pessoas para preencher cargos nas áreas de:

Administração (33 vagas)

Análise de Comércio e Suprimento (36 vagas)

Análise de Transporte Marítimo (quatro vagas)

Engenharia Ambiental (duas vagas)

Engenharia de Petróleo (97 vagas)

Economia (três vagas)

Engenharia de Equipamentos (elétrica, eletrônica, inspeção, mecânica, terminais e dutos, que juntas somam 203 vagas)

Engenharia de Processamento (32 vagas)

Engenharia Civil (oito vagas)

Engenharia de Segurança de Processo (42 vagas)

Engenharia de Segurança do Trabalho (22 vagas)

Engenharia Naval (21 vagas)

Geofísica (Física, Geologia; juntas somam 14 vagas)

e Geologia (18 vagas)

O valor de taxa da inscrição do concurso é de R$ 79,83. O participante pode conferir o número de vagas e outras informações sobre o concurso da Petrobras — incluindo cidades em que ocorrerão as provas, requisitos e remuneração — no site da empresa.

Inscrição para concurso da Petrobras com vagas em tecnologia vai até quarta (5)