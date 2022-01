Reprodução: iG Minas Gerais Saques começam neste mês e só devem terminar em 2023

No ano passado, 9,8 milhões de novos trabalhadores aderiram ao Saque-Aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) — modalidade de retirada de parte dos recursos do Fundo anual, no mês de nascimento. Interessados podem fazer a solicitação e receber ainda em 2022. Veja abaixo o calendário.

Segundo a Caixa, desde janeiro de 2021, o saque anual foi de R$ 17,7 bilhões, incluindo os valores repassados às instituições financeiras em razão da contratação, por parte de alguns trabalhadores, de empréstimos usando o Saque-Aniversário como garantia.

Veja o calendário para saques em 2021

Nascidos em janeiro- saques de janeiro a março

Nascidos em fevereiro – saques de fevereiro a abril

Nascidos em março – saques de março a maio

Nascidos em abril – saques de abril a junho

Nascidos em maio – saques de maio a julho

Nascidos em junho – saques de junho a agosto

Nascidos em julho – saques de julho a setembro

Nascidos em agosto – saques de agosto a outubro

Nascidos em setembro – saques de setembro a novembro

Nascidos em outubro – saques de outubro a dezembro

Nascidos em novembro – saques de novembro de 2022 a janeiro de 2023

Nascidos em dezembro – saques dezembro de 2022 a fevereiro de 2023

Regras da modalidade

A opção por essa sistemática não é obrigatória. A modalidade, criada pela Lei nº 13.932/2019 e com início em abril de 2020, é uma alternativa ao Saque-Rescisão. Quem aderir, perde o direito de sacar o saldo total de sua conta do FGTS ao ser demitido, ainda que sem justa causa. Sendo assim, caso seja dispensado, só recebe a multa de 40% em cima do valor depositado pelo empregador.

Em caso de desistência, a migração só é feita dois anos após a data de adesão. Por exemplo: uma pessoa que opte pelo saque-aniversário em janeiro de 2022 e depois se arrependa, só poderá retornar ao Saque-Rescisão em fevereiro de 2024.

Como aderir?

Para ter direito ao Saque-Aniversário, é necessário optar por essa modalidade pelos canais disponibilizados pela Caixa: aplicativo FGTS, site fgts.caixa.gov.br, no Internet Banking Caixa ou nas Agências.

Segundo cálculos da Caixa, mais de 1,3 milhão de trabalhadores terá direito ao saque em janeiro de 2022, o que equivale a aproximdamente R$ 1,9 bilhão, também levando em consideração os valores repassados em razão da antecipação do saque.