Divulgação Caixa Tem: usuários poderão antecipar saque-aniversário do FGTS pelo app a partir da próxima terça-feira (28)

A partir da próxima terça-feira (28) os usuários do aplicativo do Caixa Tem poderão contratar a linha de crédito para a antecipação do saque-aniversário do FGTS pelo próprio app. Além disso, o valor mínimo para solicitar a antecipação passou de R$ 2 mil para R$ 500. A modalidade do saque-aniversário permite o resgate anual de uma fração dos recursos depositados.

De acordo com o banco, a medida foi adotada para facilitar o acesso dos trabalhadores aos valores do saque-aniversário de seu FGTS, já que a solicitação pode ser feita diretamente no Caixa Tem, sem precisar ir a uma agência bancária. Os trabalhadores podem antecipar até três anos do saque-aniversário de forma digital, diretamente pelo aplicativo, com valor mínimo para contratação de R$ 500.

É preciso estar com o Caixa Tem e o cadastro atualizados para solicitar a solicitação do crédito. Não é exigida avaliação de risco de crédito, permitindo a contratação mesmo para clientes com restrição cadastral. A taxa de juros é de 1,49% ao mês.

Quem optar pelo saque-aniversário perde a possibilidade de sacar o valor integral do fundo em caso de demissão sem justa causa. Assim, vai receber somente os 40% referentes à multa rescisória sobre o depósito no fundo.

Quem optar pelo saque-aniversário e depois mudar de ideia terá que esperar 24 meses para a mudança fazer efeito. Já quem preferir ficar no modelo tradicional de acesso ao FGTS, chamado agora de saque-rescisão — e ter direito a sacar o saldo integral em caso de demissão —, não precisa fazer nada.

Como solicitar a antecipação:

O empréstimo é disponibilizado aos clientes que fizeram a adesão ao saque-aniversário do FGTS, de contas ativas ou inativas do Fundo. Também é preciso indicar a Caixa como instituição financeira autorizada a oferecer a linha de crédito do saque-aniversário, procedimento que também pode ser feito diretamente pelo Caixa Tem.

Os valores antecipados ficam disponíveis ao cliente no dia útil seguinte à contratação. O vencimento da operação ocorre na data do pagamento do saque-aniversário, sendo realizado o débito de forma automática na conta FGTS do trabalhador para liquidação da operação, sem impactar na possibilidade de contratar outras linhas de crédito na Caixa.

Clientes e não clientes podem solicitar a antecipação. Quem ainda não é cliente Caixa Tem pode abrir uma conta de forma 100% digital e ter acesso ao empréstimo. Outras as informações da linha de crédito podem ser consultadas no site da Caixa.

Conta digital no Caixa Tem:

A conta Poupança Digital do Caixa Tem pode ser aberta pelo cliente que baixar o app nas principais lojas de aplicativos, enviar foto do documento de identificação (RG ou CNH), informar seus dados pessoais, renda e patrimônio e encaminhar uma selfie. Também é necessário ter uma conta de e-mail ativa para concluir a abertura.

A poupança digital é aberta exclusivamente pelo Caixa Tem. Para quem já é cliente do aplicativo, a conta poupança social é transformada em poupança digital após a atualização cadastral.