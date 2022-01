Ana Marques Apple é a primeira empresa a valer US$ 3 trilhões

O ano de 2022 já começou com uma grande marca para a Apple , que acaba de atingir US$ 3 trilhões em valor de mercado , o que é praticamente duas vezes o PIB do Brasil em 2020. A empresa é a primeira a chegar neste patamar, deixando outras big techs do “clube do trilhão” — Microsoft, Alphabet (dona do Google), Amazon e Tesla — para trás.

Além da marca inédita, a Apple tem outra conquista: a diminuição do tempo entre os recordes trilionários. O primeiro trilhão da empresa chegou em agosto de 2018 e a marca de US$ 2 trilhões veio dois anos depois, em agosto de 2020. O terceiro trilhão, por sua vez, demorou apenas 1 ano e 5 meses para chegar.

As ações da Apple chegaram a US$ 182,88 nesta segunda-feira (3), no entanto, recuaram para US$ 182,19 logo após o recorde, e a empresa voltou para baixo dos US$ 3 trilhões, com aproximadamente US$ 2,98 tri. Na cola da companhia liderada por Tim Cook, temos a Microsoft, mas ela ainda vale cerca de US$ 2,5 trilhões.

iPhone é base da Apple, mas empresa diversifica receita

A dona do iPhone registrou uma alta de quase 35% em 2021. Sua linha mais recente de celulares (iPhone 13) segue com resultados de sucesso, vendendo mais de 40 milhões de modelos durante a temporada de festas no final do ano, de acordo com analistas.

O cenário, se confirmado no próximo relatório financeiro da empresa, deve superar as expectativas apesar do alerta em relação à escassez de chips que assombra a indústria.

Mas vale lembrar que a Apple vem diversificando sua receita com a área de serviços — que inclui a App Store e assinaturas como Apple TV+, iCloud e Apple Music — cresce a cada ano. No 4º trimestre fiscal de 2021, o setor foi responsável por US$ 18,3 bilhões da receita da companhia, um aumento de 25,6%.

Com informações: The Verge e MacRumors

