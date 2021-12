Reformas econômicas travam em 2021, após governo escolher outras prioridades

No âmbito econômico, o ano do Congresso Nacional pode ser resumido em uma única palavra: decepção. Principais apostas do governo Jair Bolsonaro (PL), as reformas administrativa e tributária estavam previstas para sair em 2021. Mas os textos foram perdendo a atenção do Executivo e do Legislativo diante de uma sucessão de crises. Relembre!