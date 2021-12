Joa_Souza/iStock Valor da aposentadoria deve ser reajustado com base na inflação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) irá reajustar os valores de aposentadorias, auxílios e outros benefícios a partir de janeiro. O aumento acontece em meio a necessidade de melhorias beneficiárias devido ao forte aumento da inflação.

Segundo o INSS, a medida será adotada em 25 de janeiro, data em que a primeira parcela do benefício no ano será pago. O último grupo que receberá o reajuste deverá ter seu valor depositado em 7 de fevereiro.

O aumento deverá ser equiparado a inflação medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Atualmente, o INPC está em 9,36% entre janeiro e novembro. O valor real da inflação em 2021 só deverá ser divulgado no dia 11 de janeiro.

Outro fator que colabora para o reajuste das aposentadorias é o salário mínimo. Segundo INSS, o piso da aposentadoria, seguro-desemprego e Benefício de Prestação Continuada (BPC) considera o salário-mínimo como base.

Atualmente, o piso salarial no Brasil está em R$ 1.100, mas deve ser reajustado para R$ 1.210, de acordo com projeções do Ministério da Economia. A depender dos dados inflacionários, esse valor poderá subir.