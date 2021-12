shutterstock KFC se defende após caso de barata em lanche

Depois de um consumidor ter encontrado uma barata inteira em um lanche da rede de fast-food KFC, a marca divulgou um comunicado nesta quinta-feira (30) afirmando que auditorias foram realizadas e convidando clientes de todo o Brasil para visitarem suas cozinhas.



O caso aconteceu na última segunda-feira (27), quando um homem alega que encontrou uma barata dentro de um sanduíche comprado no KFC do Shopping Iguatemi de Porto Alegre.

De acordo com o KFC, duas auditorias, um interna e outra externa, foram realizadas na unidade na quarta-feira (29), depois do ocorrido. "A NSF Internacional, organização independente com mais de 77 anos de mercado, realizou nova auditoria de Food safety e constatou novamente que nada fora do padrão foi identificado. Na auditoria não houve indício de presença de pragas", diz o comunicado. "A marca convida a todos para visitarem as cozinhas dos mais de 125 restaurantes espalhados por todo o País", continua o texto.



Ainda segundo a empresa, todos os restaurantes passam por auditorias frequentes. No caso da unidade de Porto Alegre, a última fiscalização havia sido feita no dia 10 de dezembro, e a última dedetização no dia 22 de dezembro. "Em 29 anos de atuação no Brasil, com 37.000 pedidos/dia (+ de 1.1MM/mês), esta foi a primeira reclamação do tipo registrada em uma de nossas unidades", afirma a empresa.

Ao portal iG, o servidor público do Judiciário Federal de 54 anos, Carlo Felipe Sardi, alega ter encontrado uma barata inteira enquanto comia um lanche do KFC. "Fiquei sem reação. Isso é o tipo de coisa que só se vê acontecer com outras pessoas, na televisão. Ninguém prepara você para um momento desses", relata.

De acordo com o cliente, ele teve seu dinheiro devolvido no balcão da loja. Posteriormente, a marca entrou em contato com ele para oferecer uma visita à cozinha da loja. Ele afirma, porém, que a empresa não ofereceu apoio neste momento. "Antes de perguntarem por mim, como eu estava, se precisava de alguma coisa, correram para dizer que era praticamente impossível ter ocorrido o que ocorreu, pois eles seguem todos os protocolos de higiene exigidos por lei", afirma.



Segundo o KFC, a empresa "tentou, sem sucesso, diversos contatos após suas postagens nas redes sociais". "Estamos empenhados e somos os principais interessados em esclarecer os fatos. A marca reforça ainda que segue à disposição do consumidor", diz o comunicado.