Mais de 945 mil atendimentos foram realizados em 2021 no INSS do Rio de Janeiro

Os postos avançados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), criados através de Acordos de Cooperação Técnica (ACT) firmados entre a autarquia e prefeituras e entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por exemplo, tem auxiliado no atendimento a segurados. Para se ter uma ideia, dos 945 mil atendimentos realizados este ano no estado do Rio de Janeiro, pelo menos 26.764 foram em postos avançados.

Para 2022, a expectativa é reforçar ainda mais o trabalho feito pelos servidores de todas as gerências do estado neste último ano, dando ênfase na entrega de um atendimento cada vez melhor à população carioca.

"No ano de 2022, pretendemos avançar na redução da fila de espera de processos de manutenção, retomar o serviço de avaliação social em determinadas agências, inaugurar novos ACTs e implantar um projeto de ajuda aos servidores que estão com dificuldades de atingir as metas", explica Daniel Mussi, gerente-executivo da unidade de Campos dos Goytacazes.

Acordos com municípios

Entre os municípios, o INSS firmou acordos com Rio das Ostras, Porto Real, Seropédica e Tanguá – regiões vinculadas às gerências de Campos dos Goytacazes, Volta Redonda, Duque de Caxias e Niterói, respectivamente.

"Com essa medida, os segurados não precisam se deslocar para outro município em locais onde temos os acordos, o que facilita também a divulgação da importância da Previdência Social para a população", afirma Fabiane Azevedo, gerente-executiva Volta Redonda.

Na gerência de Niterói, foram totalizados mais de 208 mil atendimentos no ano de 2021. A gerência conta com 14 agências, sendo a localizada no Bairro de Fátima a de maior demanda de segurados, com mais de 30 mil atendimentos prestados no ano.

O INSS também mantém ACTs com três municípios próximos a Niterói, sendo em Saquarema, Iguaba e Tanguá. No ano de 2021, foram realizados mais de 15 mil atendimentos nos Postos Avançados instalados nas prefeituras destes locais.

"Estes números representam o necessário e imprescindível atendimento a todos os cidadãos fluminenses neste momento difícil em que passamos", afirmou Marcus Vinicius Vasconcelos, gerente-executivo de Niterói.

No município de Duque de Caxias, foram realizados mais de 198 mil atendimentos à população nas 14 Agências da Previdência Social vinculadas à gerência-executiva. Deste número, a APS Nova Iguaçu prestou mais de 31 mil assistências ao longo do ano. Em seus três postos avançados, localizados nas prefeituras de Mangaratiba, Seropédica e na Colônia de Pescadores Z9, a gerência Duque de Caxias atendeu a mais de 623 segurados.

Na gerência Rio de Janeiro - Centro foram atendidos mais de 160 mil segurados nas suas 16 unidades, sendo mais de 34 mil apenas na APS Praça da Bandeira. Além desse número, os Acordos de Cooperação Técnica com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) asseguraram o atendimento a mais de 8 mil cidadãos.

Com uma alta demanda de segurados, a gerência Rio de Janeiro - Norte somou mais de 120 mil serviços prestados à população. Entre as nove agências, a APS Avenida Brasil prestou mais de 45 mil atendimentos no ano.

"Chegamos ao fim de mais um ano. Passamos por muitas batalhas e vários desafios, mas com energia de sobra para fazer muito mais em 2022", acrescentou Dina Keller, gerente-executiva da Rio de Janeiro - Norte.

Norte Fluminense

No município de Campos dos Goytacazes, foram realizados mais de 109 mil serviços a segurados em 2021. Contando com 17 agências, a unidade localizada na Rua Treze de Maio, no Centro do município, atendeu mais de 40 mil pessoas.

Nos postos avançados, os acordos firmados entre a gerência-executiva e mais de 11 entidades – sendo oito com colônias de pescadores, dois com prefeituras e um com a OAB-RJ – , totalizaram 465 atendimentos à população.

Em Petrópolis, que conta com 11 agências, foram realizados em torno de 34,5 mil atendimentos à população, sendo mais de 5,3 mil apenas na APS Petrópolis. No posto avançado, localizado na prefeitura do município, foram realizados mais de 1.550 atendimentos.

Em Volta Redonda, foram atendidos 81.691 segurados nas 12 agências vinculadas à gerência-executiva. Entre eles, mais de 24 mil serviços foram realizados na APS Volta Redonda. Além das agências, os postos avançados localizados em Pinheiral e Porto Real garantiram o acesso de mais de 1.126 pessoas aos serviços do instituto no ano.