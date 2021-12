Onde fazer a prova de vida?

A prova de vida pode ser feita nas agências do INSS ou ainda no banco onde os beneficiários recebem as parcelas. Segurados com biometria cadastrada no TSE (via título de eleitor) e no Detran podem fazer o procedimento de forma digital, por meio do aplicativo "Meu INSS". Já maiores de 80 anos e pessoas a partir de 60 anos com dificuldade de locomoção podem fazer a prova de vida em domicílio.