reprodução/tv senado Congresso aprovou mais da metade dos projetos de Guedes

Em 2021, a aliança entre Ministério da Economia e Congresso rendeu ao governo aprovação de 58% dos projetos enviados pelo ministro Paulo Guedes. Ao todo foram 14 aprovações das 24 propostas editadas, informa o site Poder360.



A maioria foi aprovada no primeiro semestre. A segunda metade do ano foi dedicada à PEC dos Precatórios, às leis de câmbio e aos marcos regulatórios das ferrovias e da cabotagem.

Mesmo tento atritos com o Supremo Tribunal Federal (STF), o governo conseguiu manter bom trâmite com os presidentes do Legislativo, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco.

Lira é visto como aliado do governo pelo ministro Paulo Guedes. Pacheco, no entanto, não demonstra tanta aderência aos projetos do governo e textos como a reforma do Imposto de Renda foram enterrados no Senado. “O Senado não deixa andar”, disse Guedes na semana passada.

“Mandamos uma proposta tributária ao Congresso onde mexemos e aumentamos a faixa de isenção. Será que o presidente não vai cumprir a promessa, ou o Senado não deixou? Ou o relator Angelo Coronel impediu (o presidente) de cumprir a sua promessa?”, criticou Guedes.