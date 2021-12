Fernanda Capelli Dados do Fisco foram divulgados nesta terça-feira

A arrecadação federal em novembro chegou a R$ 157,340 bilhões, de acordo com dados da Receita Federal.

O número registra um avanço de 1,41% em relação ao mesmo período do ano anterior, já descontada a inflação. Os dados foram divulgados nesta terça-feira.

O resultado de novembro é o terceiro melhor para o mês na série histórica da Receita Federal desde 2000. Os melhores desempenhos foram registrados em 2013, com arrecadação de R$ 180,8 bilhões, e 2014, com R$ 157,6 bilhões.

Em 2021, a arrecadação federal foi recorde da série histórica em sete meses e registrou a segunda melhor marca em outros três.

O desempenho positivo da arrecadação também é influenciado pela baixa base de comparação em 2020. Por causa da pandemia da Covid-19, além da queda da atividade econômica, que resulta em menor arrecadação, houve postergações e diferimentos de tributos variados, o que acaba por elevar o montante administrado pelo Fisco.

Especialmente ao longo do segundo semestre, o volume de arrecadação, embora ainda superior ao registrado em 2020, já não é tão maior, porque naquele período a economia já dava sinais de recuperação.

Arrecadação avança 18%

De acordo com o Fisco, nos onze primeiros meses de 2021 a arrecadação federal somou R$ 1,684 trilhão, valor 18,13% maior que o do mesmo período acumulado em 2020.

Esse resultado é explicado por fatores não recorrentes, como recolhimentos extraordinários de cerca de R$ 39 bilhões do IRPJ/CSLL de janeiro a novembro de 2021 e pelos recolhimentos extraordinários de R$ 6,5 bilhões no mesmo período do ano anterior. Além disso, as compensações cresceram 16% no período acumulado.